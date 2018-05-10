玉麦邮递员白玛江才：37年坚守期待幸福未来

2018年5月9日，西藏山南，玉麦乡的邮递员白玛江才接受记者采访。中国网记者 吴佳潼 摄

中国网玉麦5月9日讯（记者 吴佳潼）“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行媒体座谈会暨活动记者5月9日来到我国人口最少的行政村——西藏山南地区隆子县玉麦乡，并见到扎根玉麦37年的邮递员白玛江才。

白玛江才今年52岁，不善言辞，谈工作时语气平淡，却让人感受到他对这份工作有多么热爱。“最初只是一份工作，但现在是‘上瘾了’。”白玛江才告诉中国网记者。

15岁时，白玛江才接下为玉麦送信的工作。他成了玉麦与外界唯一的“信使”，一做就是37年。

1996年，白玛江才一家搬到玉麦乡，成为这里最早的“搬迁户”。时至今日，他依然坚守邮递员职责，每周都会定时往返县里与玉麦乡，取回十几种报纸带给乡亲们。“我们这里消息比较闭塞。如果没有这些消息，乡亲们更是不知道外界发生了什么。”白玛江才说。

玉麦乡群山环绕，山路崎岖，有长达半年的雪季，大雪封山让偏僻的玉麦乡几乎与世隔绝。白玛江才就在这样的地方，靠双脚和马与风雪相伴。“在路上饿了就就着雪吃糌粑，累了就休息一会儿和马儿说说话。一开始也觉得孤独，但慢慢就习惯了。”

每次送信，白玛江才都要翻越5000多米的日拉雪山。“有一次遇到雪崩，我很幸运死里逃生，但是马儿和信件都没了。”

“因为太危险，我劝过他很多次，让他放弃，但他就是不肯，”白玛江才的妻子那贡对中国网记者说。与白玛江才不同，妻子那贡爱说爱笑，是白玛江才最坚强的后盾。

“现在好了，我们这里通车了，我再也不用每次花费3-5天的时间在路上送信了。”对于玉麦乡现在的变化，白玛江才说，下雪天还有专门的清雪车保证路面通畅。玉麦乡的变化让白玛江才的工作也变得“轻松”。

不过，对于白玛江才一家来说，最让他们感到高兴的是玉麦幸福美丽边境小康示范乡的建设：“政府帮我们新盖了楼房，有院子，两层楼，像别墅一样。”

白玛江才有一个儿子，今年大四，对于孩子的未来，他们说“希望他按照自己的路生活。”

对于未来，白玛江才和那贡说：“现在党和国家的政策这么好，我们的生活会越来越幸福。”

2018年5月9日，白玛江才妻子那贡说到老公的工作时，既骄傲又担心。中国网记者 吴佳潼 摄

这个邮包是白玛江才的第三个邮包，“第一个邮包早就破烂不堪了。”白玛江才说。中国网记者 吴佳潼 摄

2018年5月9日，白玛江才（右）、妻子那贡（左）与那贡妹妹的孩子（中）。中国网记者 吴佳潼 摄

每次出发送信件和报纸之前，妻子那贡都会为白玛江才整理邮包。中国网记者 吴佳潼 摄

白玛江才（中）和妻子（那贡）与山南市工作人员交谈。中国网记者 吴佳潼 摄