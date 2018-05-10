来源：光明图片 发布时间：2018-05-07

进入中国特色社会主义新时代，我国民族边疆地区呈现出一派新气象：新生态，保护美丽乡村清澈双眸；新探索，激发体育运动无疆力量；新科技，催生智慧农业累累硕果；新发展，布局改革创新勇立潮头；新融合，守望相助建设美好生活；新形象，亮出文化自信新名片；新力量，思路倡议拨动时代脉搏。创新驱动，脱贫攻坚，乡村振兴，民族团结……新时代的幸福美丽新边疆，等着我们的摄影人用手中的镜头去发现、去纪录。

今天我们诚挚邀请您通过镜头或您曾经拍摄的照片，全方位、多角度地展现新时代幸福美丽新边疆发展图景。让我们一起开启新征程 ，记录新风貌，讲述新故事，走近新边疆。几个重点征集地区是：西藏、新疆、内蒙古、广西、广东、海南以及新疆生产建设兵团。

我们期待您的来稿！

一、 征集主题：

1、民族边疆地区百姓的笑脸；

2、民族边疆地区现在的人文风貌；

3、民族边疆地区的老照片、资料图；

4、关于民族边疆地区建设者奋斗的事迹。

5、民族边疆地区绿色生活和生态发展的照片；

6、关于民族边疆地区建设的精彩瞬间。

二、征集日期：

2018年5月7日-10月31日

三、参与方式：

登陆光明网图片库（pic.gmw.cn），注册摄影师账号，等待通过审核后即可上传图片，上传图片时请在“参赛分类列表”中勾选“新时代•幸福美丽新边疆——主题摄影图片征集”。图片必须填写必要的文字说明。图片库账号除参与作品征集和摄影比赛外，还可以上传日常图片。

四、征集要求：

1、所有作品的著作权、与作品有关的肖像权和名誉权等法律问题，请参作者自行解决并承担相应的责任。对于侵权行为，主办方不承担任何责任。

2、上传图片须为原创作品，组照、单幅均可。图片分辨率为2000像素以上，大小在3MB以上10MB以下，照片不得做PS拼接、边框等处理。

3、投送作品必须注明拍摄时间，并配有必要的图片说明，具体格式按照光明图片库的要求填写。

4、作者在提交作品时，即默认作品版权为作者本人所有。优秀作品将推荐给光明日报、光明网选用，一经采用将支付稿费。

5、所有上传作品内容必须符合国家法律，禁止反动、淫秽等内容的作品。

6、本次活动的最终解释权归主办单位，参加本次活动即视为同意并遵守本次活动各项规程。凡不符合规程的作品将不具备征集资格。

7、如有疑问，请拨打电话010-67078324、67078329。