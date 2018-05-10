【央视快评】把握新常态下大逻辑，开创高质量发展新时代

“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”四年前的5月10日，习近平总书记在河南考察时首次明确提出“新常态”这一重大论断。

习总书记这一重大论断，是习近平经济思想的一个重要内容。新常态的论断，鲜明回答了新时代我国经济“三期叠加”的背景下，经济形势怎么看、经济工作怎么干的问题，高度概括了新时代我国经济发展“速度变化、结构优化、动力转换”的深刻趋势性特征，集中体现了习总书记对经济发展规律的深刻把握和国内外经济大势的敏锐洞察，为新时代我国经济发展提供了根本战略指导。

四年来，在习近平总书记这一战略思想指引下，我国经济发展开创了新的境界。我们不争一时长短，不计眼前得失，坚持转方式调结构的发展思路，以供给侧结构性改革为主线，理性选择发展路径，交出了一份靓丽的成绩单：经济年均增长7.2%，在世界主要国家中名列前茅；经济增量对全球经济增长的贡献率超过30%，居世界第一；“三去一降一补”成效明显；需求结构“消费超投资”，产业结构“三产超二产”，经济结构不断优化。

登高方能望远。基于新时代高速增长转向高质量发展的阶段性趋势，习近平总书记审时度势，鲜明地指出：认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。这一高瞻远瞩的论断，为我们廓清认识迷雾、凝聚思想共识提供了强大思想武器和行动指南。“认识新常态”告诉我们，经济增长从高速转向中高速不是外部冲击造成的周期表现，而是结构性因素变化造成的长期趋势；“适应新常态”启示我们，宏观调控不可强力刺激，而要顺势而为；“引领新常态”要求我们，加快培育新的发展动能，实现经济高质量发展。

习近平总书记在十九大报告中强调的“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率”的重要论述，为高质量发展实践指明了方向和路径。即在发展着力点上，加快向提高供给体系质量转变；在发展动力上，加快向创新驱动转变；在发展目标上，加快向更好满足人民美好生活需要转变，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

当然，引领新常态，实现高质量发展不会一帆风顺。来自世界银行的数据显示，自上世纪60年代以来，全球100多个中等收入经济体中，只有十几个进入高收入国家行列。对此，习总书记曾强调，对中国而言，“中等收入陷阱”过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。总书记的话语坚定了我们前行的信心，也表达了进一步发展的迫切性。

战略机遇期稍纵即逝，抓住了就是机遇，抓不住就是挑战。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，牢牢把握新常态下的大逻辑，坚定不移地贯彻落实新发展理念，在全面深化改革中抓住机遇创造机遇，激发全社会创新动力和发展活力，开创新时代中国经济发展的艳阳天。

央视评论员