“放手去做”勇敢闯出自己的路 --纪佳佳导演专访

We爱．两岸青年短片大赛为促进两岸文化创意及数字内容产业发展，培养优秀影视创意人才，通过短片的形式，提供两岸青年文化交流的机会，今年已迈入第二届。透过一系列首届参展的导演专访，让我们更认识这个活动。

We爱入围作品《双人晚餐》

纪佳佳导演来自上海，目前仍在台湾艺术大学电影系攻读硕士三年级，拍摄的第一部短片《双人晚餐》即入选2017年We爱．两岸青年短片大赛，创作实力不容小觑。外表柔美的她，说起话来思路清晰、条理分明，焕发着内在的坚韧美，不怕挑战挫折，勇敢追梦。

远嫁来台的上海姑娘 在台艺大开启执导之路

纪佳佳导演在大陆学校念的是翻译系，虽一直对电影有着憧憬与热爱，但苦于没背景，所以毕业后先到上海的一间拍卖行(卖当代艺术品)任职，因而与先生结识。

结婚多年的纪导演，一直与先生分隔两地工作，两人都各有坚持，谁也不愿离乡背景、抛弃既有到对方的土地生活。2015年适逢台湾对陆配政策松绑，纪导便把握机会报考台艺大，一来不仅可圆了导演梦，二来也终于能与先生共同生活，解决了这长期僵持不下的难题。

但真正到台湾和先生在一起生活后，才深觉夫妻间的相处是门大学问，各种问题相继产生，回想前半年的磨合期，“那段日子过得挺凶残的!!”纪导打趣的说：“但是这种冲击，反而给了我创作动力，想把两性相处的问题，用幽默的方式体现出来。”

拍摄一部影片，最辛苦的部分是什么？

“对我而言，最辛苦的部份，分体力和脑力。”纪导在筹备《双人晚餐》时已大腹便便，希望能赶在小孩出生前将影片完成，所以当下是背负着生产的压力，非常紧密的安排拍摄行程，从脚本到制作完成大约费时3个多月即完成；另一方面，纪导认为脚本的构思也是挺困难的，因为要在很短的时间内(短片)，把想说的东西明确表达出来，需要有一定的经验和程度。开拍的前置时期充满着许多的变动因数，例如场地、演员的安排…等，常常都会临时起变化，制作期拉的愈长，花费的成本就会愈高，这些都是需要一一去克服的问题。

擅长黑色幽默喜剧片、最欣赏Woody Allen

纪导演擅长黑色幽默喜剧片，以自身经历过的事情为发想创作，《双人晚餐》就是和自己嫁到台湾所经历的事情有关。“我想拍一些贴近自己的事！”因为经历过，才能更触动人心。

“我最想挑战疯狂喜剧，就是能让观众从头笑到尾。因为有时觉得自己过于严肃，缺乏完全放松、完全放开的状态，如果往后有更多idea的累积，我倒是很想尝试。”纪导还说，最欣赏的导演是伍迪．艾伦(Woody Allen)，先不论他最近的丑闻延烧话题，艾伦今年已经83岁了，每年都能有作品产出，也许会一直坚持拍到寿终正寝的那一刻，这种“持续”的精神，值得令创作者致敬。

期许毕业后以影视工作者的身份当职业

“我的父亲是拍纪录片的，现在已经退休了，他的时代是在体制内的，有自己观看事物的视角和批判，感谢父亲培养我独立思维的能力。父亲在技术方面如摄影、剪辑…都能自己一手包办；但我对这些没有这么大的兴趣，我比较喜欢说故事。”纪导说。

目前重心仍摆在专心完成学业的纪导，希望毕业后能以影视工作者的身份当作职业，至于是在上海还是在台湾发展，端视机运。未来想走影展之路，让作品不仅能受到肯定，也能被大众看见。

2017年到上海参加交流营的收获

“这是我首次以创作者身份，去参加的集结创作活动，相当充满新鲜感。”原是想藉此机会回娘家的纪导，实际上绝大时间都在交流营里，因为课程排的很满，根本没有时间回家看看，但能和交流营学员们学习交流，真的收获颇多。

在为期８天的交流营里，纪导看到两岸创作人才多元的不同性，“大陆的创作人才有个市场在，资金来源较充裕，去做拍片这件事不会很难；台湾的创作者较细腻，有和大陆不同的洞见，但很多还是在单打独斗的状态，较没有集结的感觉。”

“导师的授课好密集，可得到许多行业内的经验，这对一个学生而言相当宝贵。另外还有2-3天的集体作业，是将台湾和大陆学员并在一组共同作业，自由拍摄。过程中大伙们很自然的变成朋友，建立了一定的友谊，直到现在都还有联系。”

交流营之后的两岸校园巡展，让纪导有机会和高中学子们互相对谈、分享经验，“若我能鼓励到他们，也是很有意义的。”纪导说。

“导演就是要不断有新的东西进来，参加交流营发现两岸的差异性，会让你有新的启发，创作者就是要把自己打开。”

“若你想了解当地的人、当地的生活，最好自己亲自去接触，网路上查到的不一定真实，只是片面之词，若只靠媒体、别人给你已转换过的资讯去认识，这对一个新的事物都是不公平的，透过We爱就是很好的管道，让大家直接面对面，得到的感受才是最真的！”

台湾与大陆导演拍片的风格差异？

纪导就观察去(2017)年参赛We爱的作品，觉得大陆导演的情感表达方式是直接的、清晰的，不拐弯抹角，场景也是大山大海，很广大、宽阔；台湾导演较注重于内在的东西，表达方式不是一下子全都说出来，要你慢慢去体会。两者在主题与取材上也很不一样。大陆导演比较主流(市场性)，台湾则比较会关注边缘人。

创作作品若与市场发生冲突，如何取得平衡？

身为一位导演，要很清楚明白能妥协的底限是在哪里?能与资方妥协多少又不违创作初衷。“市场票房是不可预测的，若只看票房资料只会扭曲自己的初衷，对我而言，把自己的东西做好才是重要的，那一块就交给市场，不要‘妨碍’到自己。”纪导演说。

不要一昧的只依靠灵感 不如辛勤的去耕耘

做为一个创作者都很容易产生焦虑、自我怀疑，纪导对自我的鼓励”就是去做！”在做的过程中，这些负面的情绪会慢慢消减，转化成创作的东西，多积极正向思考，才是一个创作者应该具备的能力。

非本科系出身的纪导，谦虚的表示仍有很多东西还要学习，感谢指导老师和同学给予的协助。认为自己拍片的经验还不多，目前都是拍一些练习的作品，没有拿出来参赛，把这当作是一个积累的过程；回想之前看过的一本书《创作, 怎么搞的》，提到灵感不是天上掉下来的！唯有辛勤的耕耘，每天持续的写，自然会提升你的技艺，是技术也是艺术，都是靠慢慢积累来的一个过程，不要一开始就定在一个高点去追求。当技术累积到一定的程度，内涵也足以支撑的时侯，才会形成一个艺术。