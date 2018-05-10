莫忘初衷 —陈蔚尔导演专访

We爱．两岸青年短片大赛为促进两岸文化创意及数字内容产业发展，培养优秀影视创意人才，通过短片的形式，提供两岸青年文化交流的机会，今年已迈入第二届。透过一系列首届参展的导演专访，让我们更认识这个活动。

We爱入围作品《不礼貌运动》

陈蔚尔导演毕业于世新大学广播电视系电影组，已有17年从影经验，作品类型涵盖剧情片、广告、MV以及纪录片…，创作风格清新，擅长用唯美的影像表达细腻情感及描写人性。

2004年以《爱情长片》自全世界3600位报名者中入选柏林影展电影新秀单元，该片并入围韩国、捷克、瑞士、南斯拉夫、中国（北京及上海）、马来西亚等多国影展竞赛，获得南方影展剧情片首奖及第26届金穗奖优等录影带。《飞往昨天的CI006》获选2006年台北电影节全球华人影像精选单元及入围第29届金穗奖最佳影片、香港独立短片及录像比赛IFVA-评审团推荐。作品屡受肯定、获奖无数…。

即便在业界已有名气，仍觉得学习是条无止尽的路。

与其说我是导演，我比较像是说故事的人

蔚尔导演从小就爱看故事书、小说、看电影台、跑图书馆。小学时的说话课，都会自告奋勇举手上台说故事，观察同学们听到后的反应。”大概小学四、五年级左右，那时超迷电视影集-双峰（David Lynch），一周才播一次，播出的时段很晚，每次都要冒着被揍的危险半夜不睡觉爬起来偷看，隔天放学回家的路上，再将影集情节连说带演的讲给同学听。”

原来蔚尔导演的惊悚创作魂从那时就开始在练了，成就了2016年的《失心者》。

“一直梦想自己长大后会成为作家，会变成导演是最不可能的事。大学联考填志愿时，担心光靠文字好像会饿死，应该学些专业的技能，于是就以世新广电系电影组当作第一志愿。”

“我喜欢说故事，与其说我是导演，我比较像是说故事的人；导演的技术是我学习来为了要说故事。”

“导演就像交响乐团的指挥家，可以去选择合适的乐手进入乐团，相同的乐章，不同的指挥家就有不一样的诠释方式。导演亦然，是综观全局、带领大家一起把剧本诠释出来的人，像个领航者，引导剧组往同个的方向前进。”

蔚尔和她的工作团队

蔚尔导演大三时开始到片场学习实务的经验，所以毕业作品才会比同学来的成熟。“进入这个行业就是个自由工作者，不会像上班族一样朝九晚五。”“蔚尔没有自己的工作室，每次都会依不同的案件需求，寻找时间许可、合适的工作人员再组成团队。平常有在承接一些商业的案子，常要和客户沟通协调，做很多的妥协。”商业片子像是在提供影像服务给客户，活化原始广告代理商给的创意脚本，我们再把它显现出来。我自己也兼着许多工作，如制片、编剧、导演、剪接…。”

蔚尔从2014年开始找一些合作过的伙伴，拍一些单纯的创作。”创作的作品不用面对客户，是相当自由的，有很多的发想可尽量发挥，展现大家的创作欲；比如平常做造型的朋友说很想试试看美术，就让他来玩。”

2017年参加两岸短片大赛的动机？

收到主办单位的e-mail邀约时，蔚尔正在釜山参加影展，手上原本就有2016年完成的创作短片《不礼貌运动》，符合活动的主题-爱，于是就投件参加。

“和团队一起完成的创作作品，当然希望愈多人看到愈好。”和其它参赛作品最大的不同是，蔚尔导演的团队都是业界线上的专业人士，但即便如此，”能够得奖，我还是觉得有点意外！”蔚尔说。

每个作品都是生命经验的积累

蔚尔导演回想2004年刚拿到辅导金不久，某次去校园演讲，有学生问她《飞往昨天的CI006》剧本写了多久? “那时我回答’一天！’现场一片哗然，自己当下也不禁得意起来！”蔚尔是那届唯一拿到辅导金的导演，那时同期有好几位导演为了想拿到辅导金，花了2个多月筹备的都有…。“而我居然只花一天，他们都觉得太扯了，我是半路杀出的陈咬金。”

“但后来回想，觉得那时回答‘一天’是不对的！因为光是痛苦的怕自己写不出来的纠结期就至少有一个星期，加上脑中原本就有杂乱的构想，加起来也是至少2个多月。”

蔚尔导演是那种想到非常清楚了、呼之欲出的程度时，再一口气全倾泻式的创作，就像是小时候的暑假作业，总是赶在快开学时，才一天内赶两个月份功课的那种情景。在写《飞往昨天的CI006》剧本及企划书时，蔚尔也是赶在报名截止的最后一天，几乎24小时没睡觉打拚出来的。

“但之后觉得回答一星期、2个月…还是不对，创作是一个累积的过程，每个作品花的时间都是我当年的岁数，例如我现在37岁，今年的作品就是我37年的经验积累；每个人的生命经验不同，何时会成熟、消化、沉殿，转换成创作，都是一个历程，并非落笔的那个时间点。”

“去回答哪一部片花费多少时间，对我而言意义不大，表面的时间不是关键，因为它有可能只是因为工作人员时间乔不拢、或是筹资的过程花了很多时间…等，我相信每个创作者的资料夹里都还有很多没有产出的东西，和人生一样都是过程。”

去年到上海参加两岸交流营的建议?

“去年参赛时，我的年纪已达活动限制的顶标，大家都喊我‘姐’，不过和青年导演在一起，有感受到久违的青春气息～～”蔚尔笑着说。

蔚尔导演分享着参加国际影展的经验，期盼交流营可以是更开放的形式，让参加者可以选择去看片、上课、学美术、剪接…等不同的课程活动安排。若能邀请到各个领域的专业技能人士与会，将可增加影像创作者间的合作可能性。

交流营的课程排的很密，蔚尔建议可留给大家多一些的休闲互动时间，去上海市区走走看看也好，感受两岸文化的冲突，集结创作的自由拍摄作品才能充分展现上海的生活氛围。

对2018参赛青年导演的鼓励

“持续做下去！因为能持续就是件不容易的事；找到自己最擅长的部份，创作不一定非做导演不可。”

艺术工作者都是一路艰辛的，大众看到的是蔚尔导演成功的一面，却显少知道其背后遭遇的挫折和困难。

“我也经历过数度户头0元，急的跳脚的时侯；也有数次自我怀疑、觉得自己没有才华了，但就只能撑住啊！就像是之于爱情，你有多爱对方，就愿意为他承受多少苦痛，不管多困难都不会放弃。”

“如果作品没入围，别太沮丧，这本来就和运气有关，也许是不合评审的口味，当然也有可能是作品不够好。但想要找到自己的风格和定位，就只能持续创作才会知道自己能走多远。”

困惑着、烦恼着、挣扎着，蔚尔始终抱着最初的理想，坚定地，往前走。

期许政府机关 采取更多文化保护政策

对创作者而言，能用实际的票房数字来支持电影制作才是最健全的环境。华人市场广大，不该只局限于台湾这块市场，创作者应积极展现自己的作品，创造被看见的机会。当然，政府的文化保护政策也极为重要，协助本土电影的发展与拓宽海外市场都是刻不容缓的事。综观韩国电影产业，政府单位扶持政策的成功，相当值得借鉴。

每个选择都是一个座标，最终构成你的人生蓝图

“‘梦想’像个美丽的泡泡，随时会破！人们常把‘梦想’说的很漂亮，但那是很危险的，里面包含着许多没有被说出来的、你想象不到的困难。”

蔚尔导演认为人生最重要的，是能在每一次的挫折中进步，能承受的韧性就更强大，千万不能轻易被打倒。“追求”是没有终点的，要相信自己所做的每个选择，都是当下最好的决定，因为过往经历的种种，会成就现在的你，没有任何一件事情是白费的，就像当兵的经验，要你重来你也不要，拿钱跟你换，也无法带走…。

灵感不会凭空而来 把握生活中每个moment

“轻松过生活！灵感不是从天而降、随时随地的，你不会知道它何时会出现，当生活中遇到一个有趣的moment时，那就是你的灵感。当你觉得匮乏、不足时，痛苦本身其实就是创作的源头，若是一个顺遂的人生，反而根本创作不出来。”

遇到创作瓶颈时，“去做些别的事情”蔚尔说。回想大学时期在外工作时，导演要她写一个MV的剧本，当下一点idea也没有，于是就跑到道具间玩排球，直到倒数时刻，肾上线素又被激发，突然间剧本就写出来了。“看起来都以为我没在干嘛，但其实心里一直挂念着，潜意识是很厉害的东西，它会默默的帮忙处理杂乱的思绪。”蔚尔导演形容自己是最后一秒的打击选手。

女性导演的困境与挑战

放眼全球影坛，女导演屈指可数。在影视产业中，身为女性显得珍稀，但也让蔚尔时常得面临不同的挑战；在执导商业片时，有时还是会因为女性的身份，需要花更多心力才能建立客户的基础信任与认同，这是现实，也是挑战。

同样身为导演，女性比起男性依然显得弱势。”愈想往上走，愈会发现有道看不到的天花板档在那儿。”

谈到某次去参加一个案子的面试，“对方直接回复我，想找的是35岁以上的男导演，这样充满性别意识的标签，令我无法接受。这是性别议题，不是女权的问题。”蔚尔说。

最美好的世界是每个人都能找到自己喜欢且擅长的事情，在各自专业领域上发光发热，无关乎男性、或是女性，那才是真正的平等。蔚尔希望自己是因为作品本身的出色而被人看见。

最满意的作品？

“对于创作者来说，永远会觉得下一部作品会是最好的。如果我现在觉得哪部作品很满意了，也就没有再走创作这条路的理由了。我希望能拍到死为止，我过的日子就是电影的日子，没有一天离开过它。”--陈蔚尔。