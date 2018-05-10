创作，会活得比人还久！ --林轩宇导演专访

We爱．两岸青年短片大赛为促进两岸文化创意及数字内容产业发展，培养优秀影视创意人才，通过短片的形式，提供两岸青年文化交流的机会，今年已迈入第二届。透过一系列首届参展的导演专访，让我们更认识这个活动。

We爱入围作品《生日快乐》

“叮铃叮铃” 某近捷运站的巷弄咖啡厅的优闲午后，伴着悦耳风铃声踏入店内的，是本日的受访者--We爱第一届入围导演林轩宇。穿着打扮就像时下年轻人的他风趣且健谈，让人很难联想他的作品都带点悬疑、恐怖和科幻氛围。微电影《生日快乐》、《嗅命师》都是出自他之手。

创作不只是工作，更能补足心灵上的渴求

“我对创作是非常有兴趣的，甚至这兴趣是超过我的接案工作。”林导演笑着表示。正因为创作不只是工作，更是表达自我的管道，林导演手上随时有拍摄好能够拿出来的作品以及想法。

替同事拍摄乐团MV成入行契机，小团队小成本也能拍电影。

为何会开始想要创作？“一开始是公司同事有组乐团，请我去帮忙侧拍、剪接MV，过程中慢慢体会出自己的想法，渐渐觉得光是这样拍已无法满足我的欲望，我想用镜头说故事，而不单只是纪录。虽然刚开始什么都没有，但我认为一定能做到些什么，于是我开始去说服同事、朋友来共同拍摄我第一支作品。”

林导演的团队不大，所以自己当导演又兼剧本、摄影、剪辑、当演员…是常有的事；女朋友是化妆师，也能负责演员的造型装扮，再加上几位同事、朋友的帮忙，就这样小团队也能简单拍出自己的电影、自己的故事。

独立制作拍片辛酸血泪，最怕演员临时有事不能来

林导演是资讯管理系出身，最初是在影业公司担任工程师。因为难掩自己的创作欲，开始写起脚本，找了几位公司同事，一同利用六日的空档，一点一滴地拍起来。“人员出席是最难掌控的一部份。大家都是无偿帮忙，有自己的假日安排，无法约束对方，我能做的就是尽量拜托。也因此一部片才会拍到十个月这么久。”

“我最害怕的是，不知道下一次拍摄，我的主角能不能到场。钱、器材等都好解决，但没有他们的帮助，我一个人是做不到的！尤其是当你拍了八个月，最后演员和你说不拍了，那几乎等于前面通通是做白工。”他笑着向记者诉苦说：“我的主角在最后一次拍摄还跟我开了个大玩笑。我所有器材人力都约好了，前一天晚上我甚至睡在片场，结果当晚他打来和我说不能来。”想起这段往事似乎仍让林导演“胃痛”，他皱着脸继续苦笑道：“我当下其实很想爆炸，但也只能硬着头皮继续拜托他；还好最后知道是个玩笑，不然我真的很想掐死他啊！还好忍住了，要是真的骂下去他真的不来，那忙了十个月的结果就全搞砸了。”

先想手上有什么资源，再想怎么拍

除了演员外，场地对小成本独立制作团队来说也是个问题。由于预算不高，都尽量选免费的地点来拍。“有一次我们在停车场拍摄，因为时间拖到很晚，虽然警卫没有上来查看，但停车场的灯一盏一盏熄掉，倒也是一种拍摄氛围。”“但另一次就真的很惊险。我们地点选在晚上的公园公厕里。当时我扮演一个杀手，准备要从厕所隔间走出来杀掉目标；待机时突然伙伴急通知我别出来，因为有警察来了。我当时蒙面穿黑大衣、还拿一把模型枪，若真的走出来肯定会被警察带去问话的！”他笑着谈起这段趣闻。

也因独立团队捉襟见肘，让林导演反向思考：“先想想手上有什么资源，再想怎么拍。假设我手上只有一男一女两位演员，那么我就会以现有的资源为出发点，去构思两个人的故事，而非天马行空去策划拍一个大故事。又或者假设有朋友开咖啡厅，那我就会把场景设定在这里。”

辛苦总是值得的，经过十个月拍摄期的“戴克斯托卡尔地亚 DEXTROCARDIA”是林导演的第一部电影短片，就入围了美国2014 24fps 国际短片影展(24fps International Short Film Festival)。”其实最开始我没有预期到会有这么好的成绩，我只是单纯想拍些东西。不过后来发现作品完成后的蝴蝶效应蛮恐怖的，都是原先想象不到的。当初收到美方寄来的邀请函，还以为自己遇到诈骗，再三确认后，对我真的是莫大的鼓励和肯定！”

2017”We爱”上海影展超狂，最大收获是”认识人、认识态度”

谈起去年的参赛经验，“这个影展让我觉得蛮疯狂的。八天包吃住、机票和上课，没什么机会花到自己的钱，让我觉得很用心！”

“没来这个活动，我不会知道大陆青年导演的想法。他们的竞争太激烈、太多人在做同样的事，所以若是没有超出旁人的认真，那么凭什么达到想要的位置？”经过实际接触才发现，他们的年轻人也和我们一样，在不同的生活环境努力找出自己的路。

从面对影展评审到面对消费者，突破自我

“我现在创作的作品都是走影展模式的单部短片，结果好坏就一拍两瞪眼，有没有得奖这个作品就结束了；我现在想要拍摄能够面对观众的作品，我想靠着创作为生、并将创作变成一个生态。”

林轩宇导演为自己执导的第一部作品(DEXTROCARDIA)办了首映会，产生了连他都想象不到的效应“有些导演、制片看到了我的片子，知道我有想法，会和我联络谈合作；有些片商和我谈版权。这些都是我花十个月在拍这部片子时，完全无法预料的事。后面许多相关工作也直接、间接影响到我现在能够靠自由接案过活。所以我希望能够将这种蝴蝶效应变成是一种生态。”

对新人创作者的建议 “放胆去做吧！”

对第二届参赛的青年导演们，林导演说：“相信自己的直觉，不要先否定自己！所有事情能不能成，都是要先过了自己这关。你可能会觉得自己的创作很差、没人要看，但他不一定不好！”他强调。以练习的心态去完成作品、得失心不要太高，先将它完成。“中间当然也有挫折、对自己作品的失望等等，但和作品的完成比起来，都相对不重要了。如果中间因为任何原因放弃了，那么后面的得奖、版权等就全都没了。”

现在拍片成本越来越低，在台湾又是如此的自由不限题材，“不用担心没人懂你。你没厉害到让全世界没一个人懂你；艺术也没这么地艺术。创作者是不会寂寞的，别为了怕寂寞而放弃创作。”

“作品会活出自己的路；它会回来看看你、给你机会，它绝对会活的比你还久。”这是林轩宇式的浪漫妙答。“想想嘛，你死了但你的作品还会在，而且你不知道它会影响到谁；要是未来某个大导演受访时，说当初就是受了自己的影片启发才会成为导演，不是很棒吗！”林轩宇导演想告诉创作者，刚开始不需有包袱、也不要有理由，真的不用想太多，就放手去创作吧！