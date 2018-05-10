影像创作不只技巧，还有社会责任 --张哲魁导演专访

We爱．两岸青年短片大赛为促进两岸文化创意及数字内容产业发展，培养优秀影视创意人才，通过短片的形式，提供两岸青年文化交流的机会，今年已迈入第二届。透过一系列首届参展的导演专访，让我们更认识这个活动。

We爱入围作品《母亲节》

2016年所创作的短片《母亲节》，张哲魁导演回想自己已经许久未碰触这部作品，能够入围受邀至上海参加研习营，他也面露些许惊讶神情。“不过这部片子能在生命周期最后获得肯定，我也感到很高兴。”

短片要抓住现代人目光，精准脚本最令人伤脑筋

这部短片从有构想，到决定执行、拍摄、后制成果出来，大约只花两个月。“制作期蛮短的。对我来说最花时间的是如何精准构思脚本。如何要在三分钟内表达想法，抓到符合现代趋势的目光。一旦脚本决定后，后面的编剧结构、剪接风格等都被决定了。”张哲魁导演补充道。

“现代创作者要自产一部影片，时间太长成本、预算会拉高，所以从我大二开始拍片，除非是接案，我的影片大都是短片。”张哲魁导演表示。世新大学广电系毕业的他，四年来累积了六、七支作品；但除了导演一位之外，有熟识的朋友、同行邀约，他也很乐意担任如制片、美术等其他职位。”选角的话，我会先从角色出发，找到角色和演员间特质的连结，再寻找这个特质有没有放大的空间。所以要作功课、要认识这个人，不管是熟人或是职业演员。”

拍片是兴趣又学以致用，上海交流营体会双方差异

大二便产出人生第一支短片的张哲魁导演笑谈：“我真的很幸运！作品能被肯定、受邀到上海参加交流营，更是幸运。”谈起去年参加上海“We爱”影展交流营，他提起对两岸青年导演的看法：“从作品最能知道一个导演对事情的观点，而我们都知道我们的差异；他们特殊的生长背景，让他们和我们看事情的观点是相差许多的。”“但最有趣的是，尽管我们生活背景、看法都不同，但同为电影人，只要聊电影，就不会有什么语言障碍；不论是上海还是其他地方，电影是能够作为跨越语言的桥梁的。”

同样都是讲爱，张哲魁导演认为“他们看待爱的观点都是很正面、强烈张扬的情绪，而且他们有许多是有商业置入，所以不得不在短时间内爆发情绪；相比起来台湾的创作就比较多面向。若是有机会，很期待能够有对岸导演合作拍摄创作。”

上海行的想法，发酵成为影片

被问起近来有没有新片的拍摄计画，张哲魁导演透露有个20分钟的短片已进入后制处理程序：“其实这部片是我受到上海行的影响而拍出来的。”他继续补充：“上海的短片大赛交流营，其中有个环节是将与会导演随机分组，给我们48小时的时间，要我们想办法拍出些‘你在上海看到什么’。因为那时候很多事都被决定了，包括时间、地点等，手上能动用资源其实也没有太多；所以那时尽管我对影片的拍摄有自己的想法，但还是决定和组员用轻松的方式完成影片制作。而那时没能完成的想法，就成了我现在这支短片的基石。”

作品以情感为基底，融入多元奇幻元素

“我希望我的作品能和‘时间’有关。”张哲魁导演笑说道。“而且是和主观认知的时间有关系。因为我觉得时间是相对的，每个人认知不同。就像说如果旅途中隔壁坐一位美女，我会觉得时间过很快；坐个路人甲就变成漫长的旅程这般，这种相对论的东西，我认为它就能成为创作故事、影片的一个基底。”

作品宣传，商业、创作大不同

要怎么推销自己的作品让大家看到？ 张哲魁导演有一套自己的想法：“若是有商业利益的长片，我就会比较重视宣传效益、也会比较积极；若是创作短片，目的非营利的话，我会倾向把作品弄好去投稿各类影展，若有得奖，这种宣传效益是比较实际的。”张导也向我们预告，他最近和一位同样参加上海交流营的导演进行合作，两人都是于服消防替代役期间请假，有许多共同话题；他们写了个消防题材的故事通过公共电视台的提案，即将拍摄。“那部片叫《无声》，映期应该是在十一月，会在公共电视台的新创短片单元播放。还请大家一定要看喔！”张导笑着推荐。

拍片收入不稳，如何获得家人的认同

张哲魁导演来自花莲，一开始家中长辈也是不太能理解导演这行业以及拍片在干嘛，但现在已经是信任他，让他放手去做自己喜欢的事。他认为：“有和我同样处境(指家里不认同拍片这行)的人，毕竟拍片这工作很难和他人用语言去简单说明，可以试着和他们分享拍片遇到的任何事。尽管只是讲些今天在片场和谁合作啦、接案量有成长很稳定啦等等，靠着这些连结让家人慢慢理解你在做什么，来争取认同。比较多的情况还是报喜不报忧啦，总是不希望让他们担心。我总会告诉他们我的片子又得了什么奖，这次又和哪个知名圈内人合作等等。”

聊起了分享拍片经历让家人认同，张哲魁导演也和我们聊起拍片趣闻。“有次我们去东莞拍片，那是有拿到辅助金的毕业短片拍摄。我们团队主要是台湾人，飞过去那边则都是当地的助理，沟通上许多器材名称会鸡同鸭讲，但工作却能很不可思议地顺利进行，让我们两边都感到很好气又好笑。”

导演除了技巧训练外，更重要的是认知自己有“社会责任”

“动画的炼金术师不是有句话叫等价交换吗？要把脑中想法呈现出来，是要投入等价的东西的，要投入时间、人力、金钱等，越跟现实不同的东西越要花费更大的能量，这点很有趣。所以当我们接的案子预算很低，我们就不会做太大的颠覆；我会计算手上有什么资源，要怎么转换成业主要的内容，我很享受这样的过程。”张哲魁导演说。

“我认为一个导演的培养过程，不是单单的影像导演、技巧训练，你要对各个环节都有一定的了解，美术、收音、后制…等，才有办法和大家沟通；他们都是你在精进片子的时候的武器！我就是这样要求自己走过来，所以我有很多其他组别的经验，这让我在拍自己的短片时，有更多能够切入思考的角度。”

张哲魁导演也鼓励其他青年导演“这个活动我认为很有意义，尤其在交流这部分。我觉得我们都很需要去各个地方充电，但大家都需要工作，能乔出一个周末的时间都很不容易了。这个为期八天的活动说长不长、说短不短，对于年轻导演来说是非常值得的交流经验！能拍，当然就尽量拍吧！”