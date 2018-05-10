令每日不枉过 —郭昱辰导演专访

We爱．两岸青年短片大赛为促进两岸文化创意及数字内容产业发展，培养优秀影视创意人才，通过短片的形式，提供两岸青年文化交流的机会，今年已迈入第二届。透过一系列首届参展的导演专访，让我们更认识这个活动。

We爱入围作品《如梦是梦》

郭昱辰导演，今年2月份毕业于台湾艺术大学应用媒体艺术研究所，有着阳光男孩般的开朗性格，随身携带的笔记本里，满满都是自己的手绘画作及许多具启发性的励志名言，浑身充满艺术家的气息，是个十足的文艺青年。

爸爸的相机 开启了影像创作的路程

郭导从小就爱画画，有着丰富的想象力，常对这世界有许多好奇的提问，小时候就念美术班，素描、水彩、国画、水墨画…都难不倒他，除了绘画外也很喜欢做些手作设计。

中学时会接触到影像，是从拿着爸爸的相机随便拍、随便录而开始的，直到高中时有个交通安全的短片比赛，就抱着好玩的心态参加，没想到结果居然得到第一名，于是就渐渐有了兴趣。

“我不想被框架限制住只能做影像这件事，所以大学时念了材质创作与设计系，这是个比较综合、能让我接触到更多媒材的创作学系，我觉得任何创作都是可以达到你真正想要找的东西，没有限定要用什么形式，就像贾樟柯-《贾想》书里说的，未来影片世代会成功的人，并不是本科系或拍电影的人，反而是非科班出身的人，因为他们有更多没被学术知识局限住的想象力。”

悲剧往往令人更刻骨铭心

任何作品都是有了体会、有了想诉说的故事后，才会开始去创作，“《如梦是梦》是我个人对爱情价值观的阐述，我们都希望爱情能停留在最美好的时侯。”昱辰导演说。

“我以前拍的片子不外乎都是关于爱情、友情…，因为那些都是很贴近、影响我自己的，未来想尝试去体验别人的故事，这是我现在正在进行的努力。大部份我会用爱情来包装想说的故事，整个剧情会走向比较悲情的氛围，因为我觉得悲剧较会令人刻骨铭心，喜剧大家看完笑一笑就忘了，但悲剧带来的震撼会永远留在心中。”

郭导的每部作品都会有个“符号”去贯穿整个剧，例如《如梦是梦》里的玫瑰花、《云消雾散》的蝴蝶、以及最早的第一部片是用青苹果来代表青涩的爱情…，这是他独特的创作手法。

最欣赏的导演-中岛哲也

“我最爱的导演是中岛哲也！拍广告出身的他，叙事手法相当利落、不拖泥带水，《告白》、《下妻物语》、《令人讨厌的松子的一生》…都是他的代表作。中岛哲也的画面很丰富、强捍，总是用欢乐的语调阐述着很悲戚的故事，就是这样的强烈反差，让电影更添悲伤意味。我很喜欢《令人讨厌的松子的一生》，看完这部片，不自觉地让自己陷入剧情里久久不能回复，希望自己也能有这种说故事的能力。”郭导说。

《如梦是梦》幕后花絮

由于非本科系，每一部片的资源取得都很不易，演员班底全靠好友挺力相助，“当我的朋友很可怜，常被我临时召唤，跟着我拍东拍西，虽然拍完自己也不知道会不会用到，哈哈！”郭导笑着说。

“拍《如梦是梦》时，全剧组就我自己再加上2个朋友而已，自己刻苦的身兼数职(导演、制片、编剧、摄影、剪辑、美术…)，这部戏共拍了3次，拍第一次时没有先场勘，敲定了朋友的家里就直接开拍了，等到拍摄完后才惊觉这场景太突兀、不切实际；第二次的场景，我选了间旅馆，没想到友人住宿当晚就传出惊魂事件，半夜一直听到隔壁敲墙声，我赶紧连夜奔到现场把朋友救出来，隔天一早回到原地准备开拍时，相机一直出问题…整个磁场都很怪，跟旅馆反映后，还好幸运的换了间更大的家庭式的套房，允诺下次再让我们来拍。”郭导说着拍片时的艰辛与趣事。

不能让感性凌驾于理性，但也不能让感性完全消失

郭导看过很多的剧本，发现剧本只会教你按照三幕剧的结构、要有起承转合…，“这并不是我要的！”回想去年(2017)参加金马电影学院的时候，导师分享的话：“台湾普遍把拍短片当作是拍长片的跳板、把长片压进短片，明明短片有自己方式、风格、结构，这是很奇怪的事。海外能把短片拍得很精致，是因为把它当成短片在拍，有个专职在。”

昱辰导演是个相当感性的人，拍片时没有在写剧本，他是一个镜头接着一个镜头的拍，“我是用回到最初、用可视化来构思创作，想好如何叙说故事之后，就开始画着我想要的画面，因为从小学美术的关系，所以我对影像画面的美感相当要求、有着很强的控制欲。”

那些画面全都会在郭导的脑海里，即使在拍片现场也能清楚的知道接下来要做什么。“我有随身带笔记本的习惯，可随时把一些有感觉的moment记下来。大学老师曾说过‘当你突然有了一个灵感，但一回到家马上就忘记了，那代表着那不一定是个好的idea，因为一个好的灵感，是会深根在你的脑海里，永远不会忘掉它。灵感初乍现时是很表面的东西，当它再次出现时，是经过内心的转化才是更好。’”

郭导常靠感性的想象力在创作，“但当有天没有了‘感觉’该怎么办？不能让感性凌驾于理性，但也不能让感性完全消失，要学习在创作中寻找两者间的平衡，当感性不见时，还是要想办法坚持用理性继续去感受你的创作。”这是一位石雕艺术家曾对郭导说的话，也是郭导正在努力学习的目标。

期盼作品得到更多肯定 与家人分享荣耀

郭导从大二时开始影像创作，截至目前约有10部作品，但都没上传到网络。“我是个很懒的人，不喜欢推广，不单是因为觉得经营网络会干扰到创作，让我容易分心外，同时也是怕作品公开后，会很在乎点击率。”但却又期盼影像作品能被人看见，郭导总是不断地在内心上演矛盾的拉址戏码。

颁发《第三届 LEXUS新锐影展》最佳导演奖时，郭导因为某些因素无法参加，成了史上最神秘的得奖者，“想起之前教授看着我的《云消雾散》，直说‘你这样不行，这种作品怎么能得奖…’，虽然后来获得奖项得到了些安慰，但其实长这么大我没有真正感受过被大大肯定的感觉，心里一直有块小空洞。”所以昱辰导演得到最佳导演奖的肯定时，并没有向家人报喜。

“我的姐姐是位优等学生，从小父母知道我对念书比较没兴趣，就让我发展画画的长才，从事影像创作以来，家人对我是默默支持，等到我想把作品放上网络的时候，希望是能让家人感到荣耀的时刻。”想与家人共同分享荣耀的心情，才是郭导真正低调的原因吧！

上海交流营 开始彼此过命的交情

回想去年(2017)到上海参加交流营，郭导刚到大陆时办了新手机号码，手机遇到一些问题，“大陆导演林煜圣、傅艺超就坐在我后方，看来较和善，于是我转过头向他们求助：‘你们可以帮我吗?’就这样开始彼此的情谊。”

之后2-3天的混组自由拍摄，郭导也是和林煜圣、傅艺超一组，在上海开始拍摄，完成很棒的作品，虽然最后不受主办方的青睐，“但我觉得过程比结论重要，我和伙伴们相处的很开心，整个活动结束之后，过了一个月，我刚好有机会到大陆，就顺便又飞去上海找他们，今年他们也来台湾参加一个影展，还特地过来找我。”

8天朝夕相处的交流营，营员们收获的不仅仅是知识和经验，更有友谊的萌动。目前昱辰导演正在筹拍的新创作短片，就是和去年参加交流营的大陆导演林煜圣与傅艺超、台湾导演陈奕帆一起合作。

专注于创作，能入围就是肯定

“我拍影像从不是为了比赛！创作目的很简单，就是单纯做我想做的事情。”郭导说。

“蔡明亮是一位非常亲力亲为的导演，在校园里常会看见他本人来宣传、卖票…，曾听蔡导说过‘我年轻时会非常在意拍的片子有没有人看、积极参加比赛，期待与失望反复交错着，已记不得自己投了几次作品，有天突然收到得奖消息时，已能用平常心去看待，了解专注于创作就好，能入围就是种肯定，得奖与否都是命运与机缘，因为会得奖有时是端视评审口味及运气的问题，就算没得奖，还是要好好创作，忠于自己。’”

这些话让郭导很有感触，有机会时就投件比赛，得奖与否在其次，能在过程中磨练心志与技艺，好好专注于创作，才能让影像作品更具内涵、脱颖而出。

电影《泰坦尼克号》（Titanic）杰克给萝丝的小纸条上写着“To make each day count.”（令每日不枉过），这是郭导用来激励自己的一句话，每天都要让自己过得很充实、都要有新的学习，明知创作是条艰辛且漫长的路、总是无数次的质疑自己，郭导还是不后悔，死党朋友们的全力相挺，也是昱辰导演能一路走来的重要力量。

期待郭导的优秀作品能带给观众更多深刻的感动，早日在国际上发光发热，理直气壮的站上台与家人分享荣耀。