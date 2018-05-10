一线城市白领吃得怎样？ 在外就餐越来越多 膳食营养待改进 

晨报记者 曹西京

每年的5月第三周为全民营养周，2018全民营养周将在5月13日-19日举行。5月9日，由中国营养学会营养大数据和健康分会调研的《2018中国一线城市白领膳食健康蓝皮书》在深发布。本次膳食调查以北京、上海、广州、深圳4座城市4515名25岁至45岁的白领为样本，对他们饮食特点、每日膳食摄入的营养状况进行调查，并分析其中存在的问题；同时推动餐饮企业在产品营养搭配、设计研发等方面做出改进。调查发现，白领健康管理意识正逐步增强，但受限于职场和生活的双重压力，仍存在不良的饮食习惯和生活方式，总体膳食营养状况较不理想。

在外就餐已成白领主要就餐方式

作为当今职场的“主力军”，白领这一群体虽然平均收入较高，但日常生活不规律、缺乏运动和体质保养的时间，更容易出现健康问题。《2018中国一线城市白领膳食健康蓝皮书》显示，九成以上的白领能有规律地进食三餐，但在外就餐已成为他们的主要就餐方式，包括食堂、餐厅、外卖、路边摊等。一半以上的白领表示在三餐餐食的构成上并不够健康。此外，白领人群中超重肥胖的人中一半以上会选择通过控制饮食来控制体重。

在膳食结构方面，白领人群的水果和米面类摄入量高，但奶类、粗杂粮、薯类、鱼虾类、新鲜蔬菜达到推荐量的比例均不足30%。总体来看，白领的健康理念正逐步增强，但膳食营养状况较不理想。

对此，中国营养学会营养大数据与健康分会副主任委员、秘书长何宇纳教授建议：坚持口味清淡，少盐少糖，控糖限酒，每天食盐不超过6g，油不超过25-30g，糖不超过50g；同时食物需多样化，并以谷类为主，碳水化合物的摄入也至关重要。“碳水化合物是人体必需的三大供能营养素之一，长期不吃会导致头晕、乏力等低血糖表现。摄入碳水化合物会导致发胖更是个误解。正常人群还应增加膳食中全谷物及杂粮的比例，提高膳食纤维的摄入。”她说，需要注意的是，果汁并不能代替水果的营养价值，应尽量减少久坐时间，每小时起来动一动，动则有益。

今年营养周“慧吃慧动”

近年来，健康理念正逐步渗入国民的日常生活。由中国营养学会联合中国疾病预防控制中心营养与健康所、农业部食物与营养发展研究所、中国科学院营养科学研究所共同主办的全民营养周，已连续开展了三届，旨在使民众了解食物、提高健康素养、建立营养新生活。

据了解，今年“全民营养周”根据《中国居民膳食指南》核心推荐中第二条“吃动平衡，健康体重”的准则，喊出了“慧吃慧动、健康体重”的口号，“管住嘴，迈开腿”的生活方式越来越得到肯定与重视。中国营养学会科普部部长丁昕介绍，未来几年中国营养学会将在超市、学校、社区等公共场所和各大网络媒体平台，面向大众展开调查，旨在从消费心理、生活习惯等方面，深度解读消费者对于膳食和营养的认知和行为，为健康中国助力。

随着人们生活水平提高和饮食多样化，营养健康的饮食越来越得到社会关注，也促使更多的餐饮企业推出科学营养的产品。其中，一直以蒸品为特色的真功夫，在今年全民营养周活动期间，全国所有门店将通过店内膳食宝塔展架、宣传手册、自媒体、H5测试互动等形式，与消费者进行科普交流，提升他们健康素养。

真功夫助力“好好吃饭”

真功夫公司副总裁陈敏表示，针对蓝皮书调研出来的问题以及膳食需求，真功夫将从三个方面研发产品：一是加大粗杂粮类及蔬菜产品的开发，比如近期上市的新品高纤套餐中的燕麦饭、阳光菜心、黑芝麻豆乳等；二是在选材上更强调优质蛋白的选用，比如优质土鸡肉，低脂高蛋白的鱼肉、进口牛肉等；三是加强清淡饮食方面的研发，控制食品中盐和油的使用量，并加大营养粥类产品的开发。

发展至今近30年，真功夫先后进驻广州、深圳、北京、上海、杭州、沈阳、天津、武汉、长沙、福州、郑州等30多个城市，成为拥有超过六百家餐厅的大型连锁餐饮品牌，白领为真功夫的主力消费群体。陈敏介绍，真功夫消费者中白领占比超过80%，其年销售30多亿元中，外卖收入近10亿元。

作为中式餐饮行业领军企业，真功夫日前推出一款高纤套餐，由黑椒菌菇猪颈肉、燕麦饭、黑金蒜肉汁汤和阳光菜心组合，主打“更多纤维 更多蔬菜”的饮食理念。陈敏指出，当前中国人平均每年工作时长高达2000小时，高强度的工作压力及不科学的饮食习惯透支了白领的身体健康。真功夫委托中国营养学会进行一线城市白领膳食调研，并推出新品“高纤餐”，希望让更多的人认识到“好好吃饭”的意义。

据了解，真功夫旗下的中式快餐孵化平台从2015年启动以来，已孵化了秦王拉面和猫熊煮茶等广东本地品牌，涉足茶饮品类。此外，目前真功夫旗下24小时门店数量仅占其全国门店不到5%，希望进一步扩大24小时餐厅占比，公司已加大对下午茶和宵夜品类的开发力度，想覆盖全时段供应。