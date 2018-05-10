【新时代·幸福美丽新边疆】玉麦旧貌换新颜 齐心协力奔小康

来源： 中国西藏之声网

玉麦乡

5月8日，“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动西藏行山南组第一站来到位于中印边境中国人口最少的行政乡——玉麦乡。

日出时分，玉麦“新时代”边境小康乡村建设施工现场已是热火朝天，只见几十辆工程机械正紧张有序作业，挖掘机、推土机的轰鸣声也不绝于耳，重型卡车来回穿梭扬起滚滚烟尘，脚手架上建筑工人们正在拧紧“梦想”，搅拌机上正挥洒着他们的青春。

玉麦“新时代”边境小康乡村建设施工现场

记者从玉麦乡湖南建工项目执行部了解到，玉麦边境小康乡村建设项目总投资1.1亿元，新建轻钢装配式结构民居56套；项目规划用地面积440.98亩，总建筑面积17254.24平方米；新建2条市政道路，其中中心街道路长度453.703米，滨河路道路长度658.97米；新建中心公园一座，广场六座。

玉麦“新时代”边境小康乡村建设效果图

“为保证项目能够如期竣工，我们正在和时间赛跑，加班加点的施工。”玉麦边境小康乡村建设湖南建工项目执行经理罗玉光说道。据了解，该项目于2017年12月19日开工建设，预计2018年10月完工。

玉麦“新时代”边境小康乡村建设效果图

“2017年冬季，我们拓宽了曲玉公路K12＋000到K18＋000路段的路面一至两米，通过在雪后及时清理路面积雪和落石、雪后随时保障救援等措施，为出入玉麦乡提供最基本的交通保障。”中交公司相关负责人霍延锋向记者介绍。

“泥泞小路将变成水泥大道，学校、医院、乡政府、酒店、博物馆等也一应俱全，村民们再也不用外出打工，在家门口就能实现自己的致富梦。”玉麦乡党委书记达娃对新时代玉麦的发展满怀信心。