透过小村党建看西藏普兰：“周二集中办公制”零距离服务群众

来源：澎湃新闻

澎湃新闻记者 康宇 发自西藏普兰县

西藏阿里地区普兰县赤德村率先实行“周二集中办公制”。澎湃新闻记者 康宇 摄

以前找村干部盖个章办个手续可能要等上半天，现在不用等了，每到周二，村级组织和村干部会集中起来，解决村民反映的突出问题。

这一变化发生在西藏阿里地区普兰县普兰镇赤德村。近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）跟随“新时代·幸福美丽新边疆”媒体团走进西藏普兰县，从普兰县赤德村了解到，去年，为进一步加强党建工作，这个小村开始实行“周二集中办公制”，零距离服务群众。

从效果来看，普兰镇党委副书记、镇长马克礼对澎湃新闻表示，这一制度切实帮助赤德村村民解决了一些突出的问题，同时还提高了赤德村“两委”班子的理论素质和文化水平。

这不仅仅是一个小村党建工作取得的进步，也是整个普兰县基层党建工作的直观折射。

周二服务

赤德村地处西藏阿里地区西南部，喜马拉雅山脉西段和冈底斯山南侧之间的峡谷地带，孔雀河畔。全村平均海拔4000米，距离普兰县人民政府约3公里。

赤德村的藏语含义为“万户”，但实际上，这只是一个美好的愿望，赤德村目前只有156户，626人，下面有6个作业组。

不是所有的村民都聚居在村委会附近，这就出现了一个麻烦问题，比如村民想到村委会办事，常常要赶上一段路，如果恰逢负责办事的村干部放牧去了，不在村委会坐班，事情就会被耽搁。

这种情况，在一个以农牧业为主要生产方式的村子里，又是普遍存在的。

为解决村民的办事所需，去年，普兰县创设了“周二集中办公制”。作为普兰县党建示范村的赤德村，也于去年率先实行“周二集中办公制”。

“就是让村民少折腾，不用等就把问题反映到位，把事情办成。”马克礼对澎湃新闻说。

在赤德村党支部书记次旺欧珠的办公室墙上，挂着一份绿色封皮的《周二集中办公职责》，里面较为详细地明确出集中办公的基本做法。

具体来说，就是赤德村的包村领导干部、普兰镇下派到村的支部第一书记、驻村工作队成员和赤德村“两委”班子一起，在周二集中“坐班”，倾听和解决群众反映的问题和困难，解决不了的，再逐级往上反映。领导干部也借此机会进行集中的学习和工作研究。

赤德村农牧民施工队资金短缺的问题就是在“周二集中办公制”实行后反映出来，并最终获得解决的。“事实上，当时我们镇里也解决不了这个问题，但是我们后来又给普兰县委、县政府汇报，最后申请下来110万元资金，给施工队买了拉货的大卡车等，让他们有产业有收入，也是帮助他们脱贫致富。”马克礼说。

赤德村村级组织活动场所一楼的扶贫办公室。澎湃新闻记者 康宇 摄

阵地建设

除了实行“周二集中办公制”，零距离服务群众，赤德村还非常注重党的阵地建设，对村级组织的活动场所进行了标准化建设，进一步提升了赤德村的整体形象，也为其他村子的党建工作树立了标杆。

赤德村支部第一书记普布普尺告诉澎湃新闻，2016年，赤德村在村党支部的带领下，通过各种渠道筹集到166.3万元的资金，新建了一处村级组织的活动场所，里面除了有村“两委”班子的办公室，还有党员会议室，以及群众阅览室和活动室。

“去年，我们又筹资33万多元，配齐了活动场所内需要的设备，基本实现了活动场所的多功能要求，使各个办公室作用完全发挥出来。”普布普尺对澎湃新闻说，有了这个村级组织活动场所，群众党员开会、宣讲时就不用再席地而坐，群众反映问题和办事也可以走进办公室，使所有村一级层面的工作在这里完全实现，加强了村委会的阵地堡垒作用。

普布普尺还负责赤德村的精准扶贫工作。在她看来，加强基层党建也有力地推动了脱贫攻坚工作。

据普布普尺介绍，按照普兰县委《党建带团建、带妇建、带工建实施方案》的安排部署，赤德村党支部坚持“党建谋全局、党建促发展”的工作思路，带领59户、183人组建了农牧民施工队，开办了“济贫暖家”合作社。

赤德村党支部引导和支持合作社发展项目，还鼓励更多村民参与其中，增加劳动收入。2016年，“济贫暖家”合作社年收入达到16万元，拿出了其中的3万元，用于对赤德村59户贫困户进行帮扶。

四讲四爱

加强基层党建，还要进一步加强对党员的教育培养。在这方面，赤德村也走在了前头。

目前，赤德村共有正式党员63人、预备党员4人、积极分子5人。赤德村党支部以“四讲四爱”主题教育实践活动为重要载体，以开办夜校、以会代训等方式，不断加强对党员的培养。

去年3月，为深入贯彻落实习近平总书记“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想和“加强民族团结、建设美丽西藏”的重要指示，西藏自治区党委决定面向农牧民群众、青少年学生、寺庙僧尼开展“讲党恩爱核心、讲团结爱祖国、讲贡献爱家园、讲文明爱生活”喜迎党的十九大主题教育实践活动。

这是西藏自治区党委对党的治藏方略的全方位把握，对群众思想教育的创造性安排，也是实现西藏长治久安、长足发展的必然要求。

马克礼说，他们会结合赤德村的工作实际和存在的问题去讲“四讲四爱”，“这样大家听了不觉得枯燥，还有操作性，比如讲文明爱生活就是要从自己家和村里的环境卫生抓起，现在党员还有很多村民都主动去清理孔雀河里的垃圾，爱护我们的绿水青山”。

赤德村党支部还组织村“两委”班子每月至少召开一次村支部会议，学习党章党规和上级相关文件精神，研究讨论村里的大事小情。同时还扎实推进“两学一做”常态化制度化，进行“两学一做”学习教育知识测试活动。

此外，马克礼还向澎湃新闻透露，赤德村党支部还通过向党员展示西藏新旧对比图片、七·一组织党员升国旗等方式，不断提高党员的“四个意识”，坚定他们听党话、跟党走的决心。