李强称他们是上海经济发展不可或缺的重要力量，今座谈倾听建议鼓劲加油

本报讯 “中小型科技企业是最具发展潜力、最具成长性的创新群体，是上海经济发展不可或缺的重要力量。”市委书记李强今天下午（5月10日）在主持召开中小型科技企业座谈会时说，当前，上海正按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，希望中小型科技企业抓住机遇、乘势而上，在上海这片热土上茁壮成长，我们将一视同仁为各类企业发展创造良好环境，让企业有更多获得感。

“上海市委、市政府高度重视并大力支持中小型科技企业发展，愿为中小型科技企业鼓劲加油，也非常希望听到大家的意见想法。”座谈会上，李强开门见山，同在座中小型科技企业代表坦诚交流，令与会者备受鼓舞。深兰科技（上海）有限公司陈海波、上海曼恒数字技术股份有限公司周清会、上海热巢网络科技有限公司法比恩、上海依图网络科技有限公司朱珑、上海寒武纪信息技术有限公司陈天石、上海优刻得信息科技有限公司季昕华、上海西井信息科技有限公司谭黎敏、上海流利说信息技术有限公司王翌等企业负责人先后发言，畅所欲言，就完善人才服务政策、优化科技创新举措、倡导弘扬创业精神、搭建中外青年创业者交流平台、消除隐形壁垒、推动数据开放共享、创新产业发展基金运作模式、打造人工智能高地等谈了自己的想法建议。

李强边听边记，不时就关心的问题同大家进行热烈交流。他说，中小型科技企业是城市经济活力的重要体现，也是事关上海未来发展的重要力量。希望大家持续推进创新，这是企业发展的灵魂，也是企业长盛不衰的源泉。要充分发挥科技型企业的特质，敢于创新、善于创新，加强核心技术研发，更好实现创新发展。要更加注重品牌建设，瞄准世界前沿，创造行业标杆，把自己的金字招牌擦得更加闪亮。要大力弘扬企业家精神， 把“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神融入其中，推动更多企业家在上海绽放光彩、施展抱负。

李强强调，要坚持不懈优化营商环境，深入了解企业需求，摸清企业生产经营中的“难点”“痛点”“堵点”，为企业提供高效、便捷、精准的服务。进一步加强制度供给，在营造公平的制度环境、良好的生态环境上下更大功夫，让中小型科技企业更好更快地成长为“参天大树”。

座谈会前，李强和市领导周波、诸葛宇杰来到上海曼恒数字技术股份有限公司、深兰科技（上海）有限公司实地调研。两家公司分别专注于虚拟现实、人工智能领域，在自主创新研发方面已有不俗业绩。市领导详细听取企业总体情况介绍，察看最新研发成果，并就企业下一步发展作了具体了解。在同企业创业研发团队交流时，李强说，当前，科学技术迅猛发展，新兴产业不断出现，企业抓住机遇就可能快速崛起。很高兴看到大家在上海成功发展，形成了自己的核心技术和创新产品，也十分看好企业未来发展前景。希望继续秉持开拓创新精神，以对事业的执着追求，深耕各自产业领域，更好推动应用场景落地，上海将全力支持企业实现更好更快发展。