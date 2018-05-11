林明彦

这几年，我们一直思索的问题是：未来，房地产会怎样？我们也做了很多不同的探索，包括跟线上企业的交流与合作。比如共享办公，我们跟Wework有一些合作探索和交流，了解他们是怎么看待未来办公的。同时在国内，我们跟U-commune（优客工场）也讨论这个领域的发展趋势。

在新零售方面，我们跟阿里，跟新加坡的Lazada（东南亚最大的跨境电商平台）都有合作，了解他们如何看待未来商业的发展。

创新线上线下融合

很多业态，其实不是纯线上或纯线下的，是线上、线下紧密融合。所以凯德在这方面，做了很多创新和项目试点。最后得到的结论，第一，物理空间的硬件要设计好，第二，我们需要提供更多客户体验，不单纯是一个物理空间。从客户体验，就可以得到更多结论、更了解在这个实体空间里可以提供什么内容。就像我们现在做的联合办工，可以看到客户有怎样的需求，我们再进一步提升，再看他接下来有什么需要。凯德现在资产组合规模比较大，包括长期持有的物业、大型的综合体。我们可以通过集团数字化平台凯德星把客户带到线上，通过线上了解客户以后，再针对线下的产品进行调整。

我们1994年进入中国先做了住宅，2000年后开始大量做商业和持有物业。其实当时很多同行都觉得，长期持有物业，加上资本平台，周转率太慢；赚钱也太慢。而且还要领着物业几百号人每个月收租，很慢。其实我们探索的，是一种经营模式：收购优质项目，建立和持续优化运营管理体系。

另外，客户现在都有了智慧手机，所以我们的楼宇也要更智慧。从建筑设计、施工、到建成后的物业管理、客户互动都是智能化的，特别是要跟客户建立起智慧的联系。

丰富实体空间内涵

以前我们开发物业，物业建好以后，在五年到八年之间没有大的变动，产品本身比较稳定。但以后我们开发出新一代的产品，包括实体空间和服务内容，可以不断改变，而且这个改变，可能非常快。这就意味着，这是最大的一个转型、最大的一个变革。我们不断要有新的理念、新的内容、新的创新，体现在我们的实体空间里。

从业务角度，我们深思的是变的时机，是为了什么而变。我们内部有个很大的共识，就是把自己当作这个生态圈里的一份子，而不只是提供硬件做房东，只满足他们办公、居住或购物等很简单的需求。现在，我们要把所有的圈子里的点联结起来，都变成一个生态圈，每个点都有它的贡献和生命力。然后，把所有东西串起来，才真正可以创造出新的正能量。这是第一。

第二，我们从传统的开发商起步，这些年一直在变。我们已经不是纯粹的拿地，看多少价格、盖楼多低的成本、多低的营运成本，一直看赚多少钱。这是一个过程的概念，我们要看我们盖的东西，在这个生态圈里有多少价值，可以提供多少附加值，未来可以提供多少增值优质服务？这是在变化的很大的一个方向。（作者系凯德集团CEO）