晨报记者 刘因

随2017年财报季谢幕，2017年A股上市房企高管收入排名也出炉：泛海控股董事张博以1771.45万元拔得头筹，万科董事会主席郁亮居第二，薪酬为1189.90万元，世联行总经理朱敏以965.07万元排第三名。

从排行榜的高管入围数看，万科居第一，共有五人进入前十名，占了排行榜的半壁江山，分别是副总裁张旭、孙嘉，监事会主席解冻，董事会秘书朱旭，他们各有800—900多万元的薪酬。

同时，从2017年中国上市公司董秘薪酬分析，万科朱旭年薪821.5万元，成为A股薪酬最高的董秘。朱旭2016年3月上任万科董秘，2016的薪酬为731.5万元，排在第二位。

此外，金地董事长凌克、荣盛董事长耿建明、金科董事长蒋思海各以859万、842万、826万的薪酬，居第六、七、九位。

不过，相比港股中的房企，A股房企薪酬就显小巫见大巫了。

2017年，恒大行政总裁夏海钧收入达2.98亿元，比排名 A 股第一的泛海张博足足高出10多倍！遥遥领先于中国国行。

与万科媲美的是，港股房企高管薪酬前十榜单中，碧桂园占据超过半壁江山。碧桂园执行董事苏柏垣、宋军、梁国坤、杨志成，原执行董事朱荣斌及总裁莫斌均位列其中。