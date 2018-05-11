行业速递-东原地产原·聚场 亮相杭州

5月5日，东原地产集团在华东的首个原·聚场于杭州惊艳亮相。原·聚场是东原所推出的线下社群实体空间品牌，旨在为社区生活提供优质服务内容。它在杭州的落地，标志着东原原·聚场正式进入全国化布局。

不同于华中区的首个原·聚场落地在成熟小区，作为杭州东原印·未来项目的重要支撑，此次原·聚场在杭州的落地，一开始就与售楼部结合，这意味着原·聚场是从社区建设之初就介入社区运营，以全生命周期的社区运营方式，深入落实东原社区运营专家的理念。

延续对个性化室内艺术空间的追求打造，杭州原·聚场落地了5大创意空间格局：水吧台、阶梯阅读区、home party 室、书吧和24ht健身区，满足社区业主对于运动、知识、美食等社区生活的个性化需求。

此外杭州原·聚场还提供着更强大的资源平台。原·聚场独特的社区合伙人计划，让社区居民可以和原·聚场YO运营团队一起，共同创造丰富的社区服务内容。例如社区合伙人村长，同时也是著名综艺导演的梁村，就为杭州原·聚场现场设计了趣味十足的轰趴游戏地图。

未来，东原将在更多城市推广原聚场，将其陆续复制到武汉、昆明等城市，届时，东原俱乐社区理念将会全面开花结果，社区运营生态系统也将得到进一步的覆盖深化，东原构建和谐“小社会”的理念可得到更进一步的实践。

（欧阳瑾）