中国女性身负工作家庭多重压力-母亲节送礼优选保险保障

师诗靓

母亲节将至，为妈妈送上一份贴心的礼物成为近来的热门话题，而不少新潮的妈妈甚至为自己购买礼物犒劳自己平时的付出。而今，在保险知识逐渐普及下，人们的保险意识越来越高，妈妈的健康保障不容忽视。保险专家表示，随着现代女性生活和工作压力的增加，罹患疾病的风险也显著上升，一份合适的保险不仅是给母亲的礼物，甚至是给整个家庭的礼物。

女性身负多重压力

数据显示，女性得病的几率要远远高于男性。尤其是身为母亲的女性承担着工作和生活上的多重压力，70%以上已婚女性都有不同程度的妇科病。

据2016年美国癌症大数据报告显示，50岁以下成年人，女性罹患癌症风险(5.4%)高于男性(3.4%)。女性特有的生理特征让她们承担了更多的疾病风险，如乳腺癌等重大妇科疾病已呈现出发病率提高、发病时间提前的趋势，甲状腺癌的风险也较高。

事实上，很多女性的身体也是随着年龄的增长每况愈下。26至45岁的妈妈要警惕乳腺和甲状腺问题高发，由于女性雌激素和孕激素参与甲状腺疾病的发生、发展过程。体内雌激素水平越高，越有助于甲状腺疾病的发生。调查显示，每10位准妈妈就可能有1个受到甲状腺疾病的侵扰。46岁以上的妈妈患病比率随着年龄增长快速上升，要警惕宫颈、乳腺、卵巢恶性肿瘤等女性重疾病变外，不典型急性心肌梗塞、轻微脑中风后遗症等也是较为频发的轻症疾病。

需要注意的是，随着医疗水平的提升，重疾早已经不再是死亡的代名词，然而，与之相伴的高额治疗费用却给很多不幸罹患重疾的人及其家庭带来了沉重的负担。

一般来说，重疾的治疗费用十万起步，到几十万甚至百万不等。据专家统计，如果治疗重疾需要30万元现金，中国有85%的家庭无法负担，14%的家庭在拿出这笔钱后会影响其他财务计划，只有1%的家庭可以顺利拿出。

其实一旦发生重疾，涉及到的远不仅仅是治疗费用，还有后期的康复护理费用，以及因丧失工作能力后的收入损失，当然还有给家人造成的巨大的财务损失和精神损失等。可以说，绝大部分家庭中只要有一人发生重疾，整个家庭都会陷入困境甚至绝境。

因此，在女性健康压力越来越大，承担的家庭责任也越来越多的情况下，为了对自己和家人负责，趁早购买健康保险十分重要，尤其是重大疾病保险更是保障金字塔中基座一般的存在。

投保谨记4大事项

如今，市面上针对女性推出的重大疾病保险种类繁多，在母亲节这一时间点上，更是有许多保险公司打出了亲情牌进行营销，极易冲动消费的女性消费者们，选购重疾险时，切记要根据自己的需求，并结合以下4点进行理性购买。

首先，选择合适的保额。保险专家建议，妈妈们在决定重大疾病保险的保额时，建议按照自己年收入的3到5倍购买，这样即使患有重大疾病，也可以获得3到5年的收入补偿，使得被保者可以在家安心修养，不影响生活。其次，注意留意观察期。一般来说，健康类型的险种都是有观察期的。观察期是自保单生效之日起，一定时间内患重大疾病，保险公司是不赔或者部分理赔的。通常为90天或者180天，各保险公司条款上规定的都不一样，因此大家在投保时，一定要注意留意观察期的长短，尽量选择观察期短的产品。

再次，注意履行如实告知义务。一些日常疾病在投保时不如实告知的话，在理赔时将会产生很多麻烦。毕竟，许多重大疾病与某些常见病，有着密切的关系，需要投保者在投保时进行告知。倘若投保者刻意隐瞒的话，那么在出险时保险公司有权解除合同并不退还保费。因此在投保女性重大疾病保险时，应积极向保险公司如实告知既往病史，这样将有效杜绝日后理赔矛盾的产生

最后，选准保险公司。女性重大疾病保险是一种长期投保的保险，为了避免可能发生的风险，在选择保险公司时，要注意选择历史悠久、实力雄厚、规模大、市场份额多、声誉比较好，偿付能力充足的保险公司投保。

监管发力保障消费者权益

值得注意的是，今后买重疾险，监管对消费者的保护力度又更上一层楼了。

近日银保监会一纸《关于组织开展人身保险产品专向核查清理工作的通知》，对重疾险做出了更明确的规范。

具体来看，根据《通知》第9条：条款释义不符合消费者理解，比如“癌症释义中未包括原位癌”。很多人无法理解“既然原位癌是癌症，那凭啥重疾险不把它当作重疾赔？”

业内人士指出，这次的通知单独提出了条款释义的问题，就意味着之后的保险合同会更便于消费者认知和理解，如果重疾险疾病条款将原位癌剔除，就必须有合理清晰的解释。

与此同时，通知第18条明确指出：重疾险对甲状腺恶性肿瘤进行单独处理，责任设计不合理，设计较低的保险金额，变相缩小产品的保障范围。

统计数据显示，甲状腺癌越来越呈现高发态势，但是由于其治愈率高达90%以上，且治疗费用不高，一般在10万元左右，却要以重疾赔付，对很多保险公司来说明显“亏了”。但是通知明确了一旦甲状腺癌作为合同约定的重大疾病之一，就应该在赔付时按照合同约定的标准进行赔付，而不是作为特例进行处理。

对于保险消费者来说，监管能够对保险市场中的乱象出重拳整治无疑是一件幸事，这对于极易冲动消费的女性保险消费者来说更是在产品端多加了一重“保险”。