个人购税延养老保险产品可跨公司转换

师诗靓

千呼万唤始出来的个人税收递延型养老保险试点已于5月1日起正式开始试点实施，近日，银保监会发布了《个人税收递延型商业养老保险产品开发指引》，对保险公司开发设计税延养老保险产品提出了基本要求和统一规范。参与税延养老保险试点的保险公司应当按照指引要求和有关保险产品监管规定,开发设计税延养老保险产品，符合要求的税延养老保险产品获得批准后才能上市销售。

养老保险的管理包括交费参保阶段、投资积累阶段及养老金领取阶段，覆盖参保人自交费参保之日起的整个生命周期，长达几十年，不是一个简单的短期投资行为，其面临的主要风险是资金投资风险和人均寿命不断延长后的长寿风险。

《指引》提出，税延养老保险产品设计要充分体现保险风险保障功能和长期资金管理优势，既要帮助参保人有效抵御工作期间养老金积累阶段的投资风险，在确保养老资金本金安全的基础上取得长期稳健的投资收益；又要帮助参保人有效应对长寿风险，实现退休后养老金的终身领取或长期领取，确保活到老、领到老，避免养老金早早领完、提前用尽、晚年陷入困境的情况发生。

因此，银保监会要求税延养老保险产品开发应当遵循“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”的原则。

据介绍，税延养老保险产品可提供养老年金给付、全残保障和身故保障三项保险责任。、其中，养老年金给付是指产品进入领取期后，保险公司向参保人终身或长期给付养老年金，也就是前面提到的产品提供终身领取方式或长期领取方式。养老年金给付责任是市场上现有的养老年金保险产品都具有的，这也是税延保险产品应提供的最基本的保险责任。此外，为了进一步强化税延养老保险产品的保险保障功能，还提供了全残保障和身故保障保险责任。

值得注意的是，为了鼓励市场良性竞争，提高参保人对养老资金配置的灵活性，税延养老保险产品给予了参保人产品选择权和产品转换权。

参保人选择购买了一家保险公司的税延养老保险产品后，在开始领取养老年金前，可进行产品转换，不仅可以在同一保险公司的不同类型产品间转换，还可以转到其他保险公司的税延养老保险产品。