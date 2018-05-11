令狐笑

在重古装、虚玄幻、尬IP、疯流量等几波潮水过后，影视市场的裸游者现形，实力派、原创力的价值重新扬眉吐气，现实主义题材喜迎春天。值此创作新时代，在自强奋斗之际，我们不妨来看看他山之石。我能想到的，莫过于印度电影连环打出的漂亮的“现实题材四连击”了。

第一击，2012年的《三傻大闹宝莱坞》，用喜剧的手法讽刺了印度“填鸭式”应试教育的弊端，惊艳了奥斯卡，打进了中国观众的共鸣区。三个苦哈哈的学生，咬牙考大学，“填鸭”混文凭，最终发现爱好、快乐最重要，经历过“千军万马过独木桥”式高考的我国学子们，心有戚戚焉。

第二击，2017年的 《摔跤吧！爸爸》，讲述一个原本有重男轻女情结的摔跤手，化身“虎爸”，把女儿培养成世界级摔跤冠军，乐扇“直男癌”，笑讽印度的体育体制和官员。

第三击，2018年的《起跑线》，片名直译为“印度的中产阶级”，但所谓的中产阶级，在学区房面前不堪一击，笑料百出，孩子教育、贫富差距等印度社会的现实问题，让你笑着笑着就能哭出来。

以上“三击”，已经过票房和口碑的双检验。我要说的第四击，当然不是挂着“大片”名头、咋咋呼呼的 《巴霍巴利王2》，事实证明，印度版“大而无当”同样毫不讨中国观众的喜； 我说的“第四击”，是耐飞和印度当地公司合作制作的《方寸之爱》，反映的是“房价高，买房难”。电影一开头，男主角桑杰穿着背心短裤、披着披风，站在屋顶，眺望远方，像个心存高远的超人，嘴里却叼着个牙刷，望着的不过是对面的精装商品房，幻想着自己也能在这个城市有个自己的小屋，不用快三十岁了还和父母挤在破旧小宿舍里。虽然他是在银行上班的白领，但孟买的房价让他倍觉自己是个“假白领”。机会来了，政府出台了针对年轻夫妻的廉价买房政策，为了实现买房梦，桑杰上演了一出“假结婚买房”的闹剧……看到这里，观众是不是开始有情感共鸣了？荒诞令人啼笑皆非，现实问题总是一针见血。

现实题材加喜剧的“四连击”，足以令我们惊艳。而这样的印度电影，也是转型后的新时代印度电影。上世纪七八十年代，印度电影“宝莱坞”凭借载歌载舞的《大篷车》《流浪者》等，就曾给中国观众留下深刻印象。看着邻国的文艺工作者成功用现实题材赋予特色歌舞以新生，不由得让我们也对中国电影的现实题材见贤思齐，并满怀信心。