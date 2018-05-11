影史全球票房最快突破10亿美元　《复仇者联盟3》今起内地公映-离去的英雄里会有你的idol么

晨报记者 陆乙尔

从2008年的《钢铁侠》到现在的《复仇者联盟3：无限战争》（以下简称《复联3》），漫威电影陪伴影迷走过了十年。4月下旬开始，后者在全球开启疯狂吸金模式，仅用了11天就成为影史全球票房最快突破10亿美元的电影。今天起，《复联3》以3D、I－MAX3D等版本登陆内地院线。截至昨晚记者发稿时，内地预售票房已超3.5亿元，今日零点场票房超4千万元，这场“史上最壮观”的超级英雄大集结与灭霸之战，点燃了“漫威”迷和影迷们的热情。

票房有望赶超

该系列两部前作

从2008年的《钢铁侠》伊始，漫威在这十年间用19部影片为全球粉丝打造了一个情感饱满、有声有色的超级英雄宇宙，并揽走全球超160亿美元票房。

如今，钢铁侠、美国队长、雷神等多位元老级别的角色将在《复联3》和定于明年上映的《复联4》中与观众告别。面对这场“漫威宇宙第一阶段”超级英雄的盛大离别，影迷们自然不会错过。《复联3》自4月25日起陆续在全球上映，仅用了11天，全球票房就正式突破10亿美元，并破了早前《星球大战：原力觉醒》的12天纪录，而这两次破纪录内地市场均未参与。

目前，《复联3》全球票房（不包含内地市场）已达12.26亿美元，暂列漫威电影宇宙全球票房榜第三位，仅次于《复仇者联盟》（15.19亿美元）和《复仇者联盟2：奥创纪元》（14.05亿美元）。而在超级英雄电影全球票房榜前十中，漫威就占了一半以上，除了“复联”三部，还有《钢铁侠3》《美国队长3》《蜘蛛侠：英雄归来》。

从趋势来看，全球各地热度不减，票房继续上扬。如今再加上内地这一大票仓，《复联3》 在之后超越该系列前两部，登顶漫威电影宇宙全球票房榜只是时间问题。

有笑点有泪点

口碑优于前作

在观众口碑上，《复联3》 基本保持了漫威出品的标准水平。烂番茄网站上，该片以315家媒体的评价收获84%的新鲜度，3万多普通观众给出92%的喜爱度，明显优于《复联2》75%新鲜度、83%喜爱度的水平。在IMDb上，在近29万观众的打分下，《复联3》评分达8.9分，高于该系列第一部的8.1分和第二部的7.4分。

从海外评价来看，《复联3》的优点很明显，这部“史诗级”的影片集结了几十位观众熟悉的超级英雄，动作场面一如既往的精彩，还有“漫威标配”——各大角色有趣互动下全程在线的笑点，娱乐性极强。

日前，北京、上海等城市也进行了提前点映，目前两万多人评分后，豆瓣分数显示为8.4分，高于《复联1》8.0分、《复联2》7.1分的豆瓣成绩。

从观众反馈来看，大部分人认为尽管出场人物很多，但三条故事线都非常清晰，节奏、视觉、情感上的把握都非常成熟，有笑点也有泪点。如钢铁侠、奇异博士等人物即使在群像中也都非常出彩，雷神在瓦坎达大战中的出场更是令人印象深刻。

漫威宇宙继续

有望打破瓶颈

虽然晚于北美公映，内地影迷仍热情不减。据淘票票专业版显示，截至昨晚，影片还未上映，预售票房已超3.5亿元，今天首映零点场票房超4千万元。影院自然也给出了极高的排片率，首映日当天内地排片率达63%，首周末两天预排片率更是超过了80%。

自2008年《钢铁侠》于内地院线首开画至今年3月《黑豹》上映，十年间，18部漫威电影在内地市场总票房达约104.8亿元。其中，《复联2》以14.64亿元票房成为内地最卖座的漫威电影，《美国队长3》以12.46亿元位列第二，“美国队长”还以三部曲总计20.47亿元票房成为最具票房号召力的漫威宇宙超级英雄。从目前预售成绩以及近期排片情况来看，《复联3》 极有可能超过《复联2》，登顶漫威电影内地票房榜。

不过，在内地市场高票房影片已达20亿元、30亿元甚至50亿元级别的今天，这两年大部分漫威影片的内地票房均在6亿到8亿元之间，最高的也未到20亿元。无论是国内还是国外，影迷们的一致意见是，漫威电影越来越像“电视剧”，量产化后过度相似的套路，造成了观众审美疲劳。如去年上映的《雷神3》，曾经莽撞却也自带悲剧色彩的勇士索尔，也跟随漫威潮流变成了一个随时都有笑点、颇具喜剧色彩的角色。影片票房超过了该系列前两部，随之而来的是对此改编的两极化意见，有人认为这是一种创新，有人则认为漫威的超级英雄“千篇一律”。

据悉，目前《复联4》主戏份已拍摄完成，可能还需补拍部分关键场景。不管怎样，明年5月3日上映的《复联4》将会让第一阶段的故事告一段落。随之而来的，便是明年7月5日的《蜘蛛侠：英雄归来2》，以及预计2020年上映的《银河护卫队3》，再加上已列入计划的《黑豹2》《黑寡妇》等独立电影，漫威电影宇宙还将继续进行下去。