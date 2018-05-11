黄浦区红色文化主题活动多姿多彩-移动情境党课 传承红色基因

晨报记者 詹皓

红色起点，不忘初心，追寻真理足迹，弘扬时代精神。作为党的诞生地所在区、海派文化发源地、优秀传统文化集聚地，黄浦区的红色文化资源非常丰富，上海34个红色旅游基地中，黄浦区就占10个。如何讲好红色故事，传承红色基因，黄浦区探索了各类主题活动，丰富红色记忆的传扬，讲活党的创业史。

各种方式领略“真理的风采”

4月23日恰逢第23届“世界读书日”，思南书局开幕，首展是为期一个月的“从布鲁塞尔到上海——《共产党宣言》170周年主题展”。1920年8月，《共产党宣言》第一个中文全译本就在这里问世，一本薄薄的小册子，产生了改变中国历史的伟大动力。

“主题展”由“真理的足迹”、“真理的风采”、“真理的底色”、“真理的味道”四大板块组成，展出了多语种的历史文献资料，将有关《共产党宣言》的历史事件，以时间为脉络在地图上逐一显现。展览还展示了伟人图片、生平事迹及相关电视纪录片，《共产党宣言》珍贵版本包括朵云轩木版绝版印刷收藏本、韬奋纪念馆历史藏本，30多种最新版多语种《共产党宣言》一并亮相。结合市民新的学习需求，展览还提供相关主题衍生文创品与文化体验。

5月5日，为纪念马克思诞辰200周年，一场中国近现代诗文音乐朗诵会在思南书局举行。人们抒发着内心深处的信念之声，优秀党员代表用铿锵的朗诵带领观众重温马克思的光辉思想。思南读书会还举办了“马克思的智慧之光”主题读书活动，现场座无虚席，不少观众只能站在后排聆听，而且以年轻人居多，专家的解读引起了大家的共鸣。

不同情境党课重温红色起点

党课如何创新？4月23日，一场移动情境党课在黄浦区瑞金—淮海红色之源滨江片区交出了答卷。这场名为“红色起点，不忘初心”的移动情境党课以讲述红色故事为主线，分为“复兴之路”、“风起云涌”、“激昂青春”、“革命先驱”、“不忘初心”和“盛世中国”六个篇章，将《新青年》编辑部旧址、共青团中央机关旧址、周公馆、中共一大会址等片区内红色资源点和新时代新建设串联，通过场景体验、线上学习、线下互动、专家点评等方式，共同传承红色基因、坚定理想信念、牢记党的宗旨、担当重要使命。活动吸引了黄浦区24支队伍、120位党员踊跃参与。

党课在情景剧《火种》中拉开序幕，将革命志士传播共产主义的感人事迹搬上舞台；在《新青年》编辑部旧址，党员们手持定制版《申报》，以接力方式完成一段共产党组织诞生地的新闻口播； 在共青团中央机关旧址，党员们换上了1920年代服装，重现共青团组织成立的场景；在周公馆，党员们观看配乐诗朗诵《史诗里的你》，共同缅怀革命伟人的丰功伟绩和崇高品德； 在中共一大会址纪念馆，党员们以“北京大学暑期旅行团”为接头暗号，回到红色起点，重温入党誓词；在新天地太平湖，全体党员观看《滨江花木兰》，故事讲述了滨江贯通重大工程建设中，党员不畏困难、敢于担当的先进事迹，诠释基层党组织战斗堡垒作用。整场党课在党员们合诵《共产党宣言》中结束。