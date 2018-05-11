每一次相遇 都是久别重逢

文/七郎 制图/张继

NBA从来不缺故事，或者说NBA一直就善于制造故事。

随着本赛季东决和西决的对阵出炉，无论是西部的“勇火”大战，还是东部的骑士再遇绿衫军，都有着太多岁月可回首的故事。所以，当威斯布鲁克已经开始在河边享受钓鱼的时光时，他一定也会抽空看看这场西决之战；而还在养伤的欧文则肯定会在心中默念了一百遍晃倒詹姆斯的技术要领。

看着勇士和火箭的巅峰之战即将上演，除了中国球迷固有的火箭情结之外，恐怕很多人都会想起2012年的那支雷霆，那支有“三少”合体的雷霆。其实，早在哈登出走，杜兰特和威斯布鲁克相继受伤，使得雷霆距离总决赛渐行渐远之后，就有人叹息，这支改名之后重建的雷霆也许是十年来最令人惋惜的球队。只不过，当年雷霆三少虽然未能完成历史性的雷霆一击，但在散落之后依然让整个联盟的格局摇摇欲坠。

如果当年哈登没有离开，雷霆会达到怎样的高度，是否可以缔造出一代王朝？这一度是一个让球迷们津津乐道的话题。但历史从来没有如果，只有三少们自己重新书写的结果。在各奔东西的日子里，坚守俄城的杜兰特虽然和威少依然是联盟中最强的双核组合，但两人超凡的天赋却在马刺的余威和勇士的崛起中不断被消耗，直到杜兰特上赛季冒着叛徒的骂名转投敌营勇士。于是你突然发现，当年的雷霆三少是多么恐怖的存在：没有杜兰特的羁绊，威斯布鲁克的个人攻击力得以毫无顾忌的释放，不仅打破奥斯卡·罗伯特森所保持的单赛季联盟三双纪录，更是力压同样在数据上极为出色的哈登，当选上赛季常规赛最有价值球员； 而杜兰特则用一个总决赛MVP 完成了救赎，一枚总冠军戒指应该是他对骂名的最好回应。

哈登可谓是上赛季最失意的球员之一，常规赛联盟第三的战绩加上他那准三双数据放到其他赛季都可毫无悬念地当选MVP，可他却偏偏碰上了场均三双的威少。但谁也无法否认的是，当年顶着“最佳第六人”离开雷霆之后，哈登就在休斯顿火箭收获了千万恩宠，虽然“魔登”组合最终并不算成功，但随着保罗的加盟，重回二号位的哈登也显露出了缔造一代王朝的能力。

和杜兰特转投敌营就证明了自己不同，如果哈登和保罗能够带领火箭越过勇士，直取总冠军的舞台，其冠军的成色绝非杜兰特可比。毕竟，杜兰特加盟勇士多少有抱大腿之嫌，而哈登在火箭却已经是基石般的存在。但无论如何，哈登和杜兰特的这次相遇，注定是一次早有“预谋”的久别重逢——在NBA耀眼的群星中，任何一次偶然的分离，都可能意味着一代王朝的更替。如今哈登有保罗加持，杜兰特则有四巨头合体，当年雷霆分崩离析的遗憾总会有一种方式来弥补。

不过，和西决的故人重逢相比，东决本来应该设定好的故事和主角却意外缺席了。其实，对于球迷而言，猛龙的羸弱也许并不是最大的遗憾，更遗憾的是，当骑士兵不血刃地来到东决的舞台，再度和凯尔特人相遇时，詹姆斯的对面却少了欧文的身影。在缺少欧文和海伍德的情况下，凯尔特人依然挺进了东部决赛的舞台，主帅史蒂文斯的能力毋庸置疑。但对于球迷而言，显然更希望看到欧文的反戈一击——在这个联盟里，有多少人以能抱詹姆斯的大腿为荣，而欧文则在收获了一次总冠军之后毅然选择另立门户。讲道理，就冲着这身傲骨，可以给个满分。

作为2011年状元秀的欧文，随着詹姆斯的回归而达到了个人职业生涯的第一个巅峰，2016年总决赛期间，场均贡献27.1分的他，不仅成为全队仅次于詹姆斯的二号人物，而且骑士之所以能够获得队史首个总冠军，他的表现也有目共睹。但欧文需要的不仅仅是在所谓的“皇恩”之下封侯拜将，这一点很像当年的科比——詹姆斯，如果这个联盟缺少了敢于向你叫板的人，注定不会精彩。