本周末中超重燃战火　莫雷诺、秦升能否上场待定-申花伤病危机愈演愈烈

晨报记者 甘慧

本周六，申花将在虹口足球场对阵重庆斯威，严重的伤病情况让申花备战本场比赛的难度大增。从目前的情况看，申花肯定有多名主力无法出战。

曹赟定、毛剑卿、朱建荣的缺席已经得到了主教练吴金贵的确认。在接受采访时，吴金贵说：“曹赟定、朱建荣和毛剑卿，他们其实是可以投入训练了，但我们担心他们如果急着复出训练，会对之后产生影响，所以不想冒这个险，因为两场比赛之后有一个7周的间歇期。”吴金贵的意思非常清楚了，保险起见，曹赟定、朱建荣和毛剑卿都不会在联赛间歇期前的两场比赛中上场。

在9日申花的公开训练中，莫雷诺和秦升都没有出现。莫雷诺是在与广州富力的比赛中出现了肌肉不适的情况，所以在中场休息时被换下场。同样因伤被换下场的还有秦升。其实，最近一段时间，秦升一直是饱受跟腱伤势的困扰，近阶段都是带伤坚持。对于莫雷诺和秦升能否在与重庆斯威的比赛中复出，球队方面表示：“这几天我们也在积极地对他们进行观察，队医组也在积极给他们治疗，但他们周六能不能上场，这还要看他们的恢复情况以及队医组的进一步反馈。”

由于马丁斯、曹赟定、毛剑卿和朱建荣的缺阵，申花的中前场本就人员十分紧缺，一旦莫雷诺、秦升因伤影响到这场比赛，那申花此战即便拥有主场之利，比赛也将变得非常艰难。谈起目前的攻击线，吴金贵说：“高迪和刘若钒在训练中表现不错的，其实在之前的所有的正式比赛中，我们只有3场比赛没有进球，其他比赛都有进球，所以证明我们在攻击线上还是有一定的能力的。尽管有主力队员受伤，但基本还是每场比赛都有进球，所以我们还是会坚持这种打法，争取让每个队员都发挥最大的作用。”高迪在接受采访时表示说：“吴指导一直给球员减压，把所有责任自己承担。如果有上场的机会，我会努力为球队奔跑，即使我不能进球，也希望能为球队赢得胜利。目前中超前锋外援占据多数，作为本土球员有一定的压力，但我们会为取得胜利而拼尽全力。”