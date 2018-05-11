晨报记者 韩益忠

昨日沪深两市高开，盘中采掘服务、分散染料、可燃冰、煤炭、石油石化、轻工制造、食品饮料等板块涨幅居前；午后医药、粤港自贸概念股强势领涨，令股指回落更像是强有力的洗盘。最后沪市上涨0.48%。

超导技术惹市场关注

超导技术被誉为21世纪最具潜力前沿技术之一，超导技术在智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等领域有着重要应用前景。随着新型超导材料的不断发现与产业化进程加快，预计世界范围内到2020年超导产业产值将达到约1.5万亿元，其中高温超导应用将占60%-70%；超导材料为超导产业链核心，其成本约占超导产品价值的40%-50%。目前，国内超导研究与产业化水平居世界前列，超导技术取得百年来新突破有望为此行业带来巨大的变革，超导产业的万亿元市场爆发在即，相关概念股或迎资本风口，值得关注。

分析人士认为：近期机构对相关概念股的关注度已开始升温。机构给予“买入”或“增持”等看好评级的有4家上市公司以上。

大力发展高性能计算机

日前，科技部网站公示了8个国家重点研发计划重点专项拟立项的2018年度项目公示清单，分别是“高性能计算”重点专项、“云计算和大数据”重点专项、“地球观测与导航”重点专项、“战略性先进电子材料”重点专项、“增材制造与激光制造”重点专项、“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项、“新能源汽车”重点专项和“先进轨道交通”重点专项。

本次公布的拟立项项目总数共128个，总经费超过31亿元。其中，51个项目由高校牵头，占比接近40%，其余项目由科研单位、企业等牵头。中国汽车技术研究中心有限公司拟立项4项，总经费达到14697万元。

价值蓝筹正在修复估值

近日50板块的企稳，意味着“入摩”在即，国际长期资金将引“活水”进驻A股市场，相关标的将进一步迎来增量资金配置，估值中枢将有力抬升蓝筹价值股，相关成份股股价也有望获得资金、情绪的双支撑，大盘新一轮价值蓝筹估值修复行情正在有条不紊地展开。

具体标的中，投资者可以逢低布局受益政府推进改革的医药、健康、军民融合、电子半导体、工业互联网、消费升级与消费下沉趋势下的大众消费板块。也可从行业景气度和投资者风险偏好扩张潜力两个维度选择中长线品种。技术上已经有越来越多的股票突破了半年线，正在走出很扎实的多头行情。