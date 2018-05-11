操盘工作室-现金超市值

风雨

沪深两市在本周初拉出两根中阳后，走势较反复，但这种反复走势终究是可以容忍的，股市最终走向还得由上市公司的基本面决定，考察上市公司基本面的维度可以有很多，其中现金流无疑是一个比较好的角度。

据统计，截至2018年一季报，剔除金融类和房地产类公司，在A 股3302家上市公司中，有662家公司的货币资金在扣减短期负债和长期借款后仍有余额，占比达到20.05%。阳煤化工、普路通、中油资本、东方电气等16家公司货币资金超过其当前市值。

“货币资金超过上市公司市值，说明公司具有短期的承兑能力，资金充裕的话，偿债能力比较强，抗风险能力比较强。甚至如果要私有化公司的话，资金都不是问题。”高智说。货币资金多寡并非判断一家公司质地好坏的唯一标准，但资金充裕总比手头拮据好。

“但这里不排除有公司为了做账临时把货币资金弄回来，账做完后再还回去的可能。一些现金充沛的公司也不仅仅是经营活动产生的，还包括投资活动或者干脆是募集资金得来的。”郁教授道。有时现金长期躺在账户上，也说明这家上市公司经营比较保守。事实上，账上资金太多的话，如果没有好的投资项目，也可以选择向股东分红。

“是的，上市公司现金充沛，需要作具体分析，就经营性现金净流量而言，是企业日常经营业务产生的现金流，数值越大越好，说明企业产品在市面上热销，股票有升值潜力。而投资性现金净流量就是企业将闲置资金投资其他领域，以期获利。这块现金流大多以负数居多，因为投资在短期内是看不到效果的，且有些投资项目关系到企业的战略目标。至于筹资性现金净流量，即投资者看中该企业的未来潜力或某个项目，而把资金投入该企业，由此产生的现金流(目前很多高新技术企业拿到的风险投资基金就反映在里面)，一般数额较大，但没有可持续性，通常属于一次性投入。”高智说。去年年报刚刚公布完毕，投资者不妨多留意现金流量表，尤其“经营性现金净流量”数据，这里面应该潜藏着一些中长线优质股票。

今日行情预测：收涨

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

