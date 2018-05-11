万科新总裁祝九胜曾被通报批评过-频频卷入康达尔股权纠纷　万科不得不更正其简历

晨报记者 林劲榆

一季度刚刚履新的万科CEO祝九胜惹上了麻烦，不但被挖出曾经作为康达尔董事被通报批评，更严重的是，康达尔纠纷还在如火如荼地发酵，甚至可能继续连累万科新总裁。

昨天午间，万科企业股份有限公司发布更正公告：更正万科总裁、首席执行官祝九胜的简历，披露祝九胜曾因康达尔事件牵连被深交所通报批评，同时强调，祝九胜符合法律法规的董监高任职资格。

祝九胜还有被处罚的风险

昨天，万科收盘报28.07元，小幅下跌0.46%，延续近日以来弱势走势。

目前，祝九胜任职万科CEO 刚刚3个多月，今年1月31日，万科公告董事会主席郁亮不再兼任总裁、首席执行官，万科董事会聘任祝九胜为公司总裁、首席执行官。同时，祝九胜还兼任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事。

此次更正后的简历增加了以下内容：祝九胜曾因深圳市康达尔(集团)股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评。

与此同时，万科公告称，祝九胜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

不过，康达尔事件并非就此结束，由于2017年年报等再度被延期，深交所对于康达尔相关责任人的处分也可能落地，作为康达尔董事之一的祝九胜仍然面临被处罚的风险，而一旦处罚落地，祝九胜就可能因此无法继续担任万科CEO。

未披露的康达尔年报是坑

作为万科CEO的祝九胜为什么又是康达尔董事，康达尔董事又为何面临深交所处罚呢？

5月2日，深交所将康达尔等五家无法在限定期限内披露年报和一季报的公司，第一时间启动对上述五家公司及相关责任人的纪律处分程序，并提请立案稽查。康达尔原定于今年4月28日披露2017年年度报告及2018年第一季度报告。

康达尔的股权纠纷最早可追溯至2016年，当年6月20日，持股31.650%的京基向康达尔董事会提交包括罢免现任全体董事、股东代表监事等18项议案，被康达尔以不符合法律、行政法规及公司章程为由拒绝。一气之下，京基将康达尔11名董事告至深圳罗湖区人民法院。在股东大会决议上，康达尔董事会不承认第一大股东京基集团的表决权，并否决了京基集团的聘请审计师提案，无法对聘请审计师达成一致意见。因此年报缺失审计部分，无法披露，公司股票也自2018年5月2日起停牌。

值得注意的是，现任万科总裁祝九胜，目前兼任康达尔董事，在各项董事会表决中均投赞成票。祝九胜自2012年6月30日起出任康达尔第七届董事，至2015年6月27日再度获选第八届董事，薪酬8万元，任期至2018年6月25日届满。

之所以选祝九胜出任董事，业内人士指出，祝九胜早前是建设银行深圳分行副行长潘京手下，被视为金融才俊。而康达尔过往与建行也有着长期的战略合作关系。

据悉，如果康达尔年报一直无法披露，康达尔全体董事都有可能受到处罚，万科总裁祝九胜也在此列。