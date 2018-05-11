IMF原副总裁朱民:-贸易摩擦对市场影响大

晨报记者曹西京报道5月10日，“广发证券2018投资高峰论坛”在上海举行。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织（IMF）原副总裁朱民表示，中美贸易关系是全球新经济格局的产物，是双边竞争体现，是多赢结果，不是零和博弈。全球经济处于一个微妙阶段，经济周期的末端正在到来，资金池扩大，风险在上升，最大的不确定性是政治风险，所以贸易摩擦对市场影响大。

目前美国出口8%到中国，美国进口20%来自中国，美国的贸易逆差46%来自中国，对中国市场的依赖性强。朱民表示，“如果中美贸易摩擦持久化，会引起全世界产业的转移和再造，甚至引发金融市场的波动。维护世界贸易和平需要国际社会共同努力，通过谈判手段维护世界贸易体制和经济治理体制稳定。”

“当今金融市场资产在高位，债务池子扩大，风险在上升，政治风险不断加剧，大幅波动成为新常态。”朱民指出，未来十年中美将在摩擦中合作与发展。