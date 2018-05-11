400余项活动　体验时间更长-职业体验日本周末迎来高潮 你来吗？

晨报记者 杨虹 吴婉莹 焦苇

由上海市教育委员会主办的上海市学生职业体验日活动，迄今已举办了5年。该活动已于4月中旬正式拉开帷幕。本届职业体验活动，开放项目更多，面向人数更广，体验时间更长。活动预计共开展400余个职业体验项目，其中，“教博会体验活动”涉及20所中等职业学校、“学校职业体验活动”涉及64所职业学校和97个市级开放实训中心，预计将接待前来体验的中小学生数量逾十万人。暑假前最后一搏“学校职业体验活动”将于本周六、日举行。未能参加的学生和家长，可关注7月-8月举办的“职业小达人”中小学生暑期职业体验活动。

体验活动覆盖全产业链

教育的根本意义在于服务生活，职业体验对于学生来说不仅仅是了解社会的一扇窗口，更能让学生对传承至今的“工匠精神”有更深切的认识。此次活动以“为了每一个学生的终身发展”为指导思想，聚焦“体验职业，发现自己，启迪未来”的主题，结合“全国职业教育活动周”、“世界技能大赛活动”和“上海教育博览会”等重大活动，分为“教博会体验活动”、“学校职业体验活动”和“职业小达人”中小学生暑期职业体验活动三个模块。其中，“教博会体验活动”紧紧围绕“与美同行，成就未来”的主题，重在美育课程实践，通过成果分享、现场展示、互动体验等展示形式，让更多的人见证职业教育美育的发展。而“学校职业体验活动”将重在贴近生活，适合中小学生的身心发展规律，体现专业特点、校园文化特色，体现职业教育专业的时代性、职业性和应用性。

同时，学校体验活动项目覆盖一、二、三产业，服务不同年龄段学生的体验需求。如一产类的“稻谷变大米”、“小小园艺师——DIY 精致小盆栽”等，二产类的“我是汽修小工匠”、“大国小工匠——数控小达人”等，三产类的“让我们一起遨游——空乘服务体验”、“非遗创意手绘——京剧脸谱绘制”等。”

“扮演”大国工匠 树立人生目标

国家提出加强职业教育和对技术技能的培训，体现了国家对关乎民生、关乎就业的职业教育非常重视。专家指出，职业体验活动除了“体验性”，还具有“职业性”——看似“游戏”却发挥着有益于孩子健康成长的重要作用。孩子们能够通过在“360行”中扮演未来的“大国工匠”，树立自己的人生目标。

本届职业体验活动十分注重项目的设计，中职学校充分发挥自身专业优势，倾力打造内容鲜活、形式多样的体验活动。如：体验者可以在上海市曹杨职业技术学校亲手制作网红蛋黄肉松青团； 在逸夫职校做出一个自己专属的衍纸胸针； 在中华职业学校了解何为“零距离微点”……丰富多彩的社会生活和各种不同的职业生活通过本次体验活动充分展现在孩子们面前，让他们了解每一个职业都有自己的价值，每一个职业都可以创造未来。

在前沿技术中感受创新文化

众多学校立足专业特色，紧随时代发展新技术，开展丰富有趣的职业体验活动，让体验者透过新技术，感受新文化。例如上海市公用事业学校的汽车发动机拆装VR体验、上海新闻出版职业技术学校神奇VR探秘海洋等项目，结合VR技术融“职业性”于沉浸式“体验”之中。

伴随人工智能的快速发展，机器人项目也是今年体验日的特色项目，如上海市商贸旅游学校的无人机飞行、上海信息技术学校的机器人总动员等体验项目。体验者可以通过DIY，释放无限想象力，对机器人进行搭建、编程、控制和分享，创造专属自己的机器人。

据了解，本届职业体验活动面向各级各类学校师生和市民公开征集“上海市学生职业体验活动”海报。并根据活动的主题与特色，主办方改版设计了《2018年上海市学生职业体验日活动手册》和《2018年上海市学生职业体验日活动版图》，力求让每一位学生都拥有参与兴趣项目的体验机会。2018年职业体验活动将持续促进职业教育与普通教育沟通发展，为中小学生搭建职业体验的多元学习与互动平台。

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同谱中华颂 共筑中国梦

在本次职业体验活动中最受欢迎的学校之一莫过于中华职业学校了，该校的“化装舞会”“零距离微点”“快乐西点”等十个体验项目广受参与者的好评。在活动期间，也恰逢中华职业学校建校100周年，这所百年名校也将学校的育人理念赋于活动之中。

5月8日，中华职校在上海音乐厅举行了“中华颂”2018年校园文化艺术节汇演。市教委职教处处长赵宁，黄浦区教育党工委书记蔡蓉，区教育工会主席李敏，团区委副书记褚巍巍，以及全校师生欢聚一堂。

一首由中华职校师生集体朗诵的《百年中华职校颂》，拉开了汇演的序幕。校长黄玉璟在致辞中说道：“籍此汇报学校近年来教育的新气象，展示美在中华、情满中华、魂系中华、活力中华，以此纪念建校百年，也以此促进学校精神文明建设，为黄浦区创建全国文明城区再鼓精气神。”此次文化艺术节分“中华美”“中华强”“中华情”“中华魂”四个篇章，生动诠释了学校“金的人格、铁的纪律、强的技能、美的形象”的育人理念。随后,现场还举行了建校100周年纪念会标揭牌仪式及学生颁奖礼。

据悉，全校师生为了办好此次汇演在几个月前便开始准备，虽然要同步准备职业体验活动，但还是尽自己最大的努力把两项活动都办得“有滋有味”。在这两项活动中，同学们充分发挥了主动性和创造性，展现了师生们的才艺才情，获得了社会、家长的称赞。