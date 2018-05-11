《“孤独咖啡馆”关门，“星星的孩子”受伤》追踪报道-500条场地信息让孤独咖啡馆不孤独

见习记者 荀澄敏

“孤独咖啡馆”遭遇了闭门窘境，自闭症少年们一时没有了“上班”的去处（详情见5月10日晨报A7版）。事情见报后，5月9日，曹小夏通过各种渠道收到了近500条场地推荐的信息，面对这样的“热度”，曹小夏表示非常感动，她一一回复各种短信直到昨天凌晨4点半，然而早晨9点多，她又和团队们一起出门看场地了。

“真的很感谢社会各界的爱心人士。”曹小夏表示，考虑到交通、距离等因素，不能一一去现场看，但昨天一天，他们已经看了六个场地，其中有一个就是晨报热心读者提供的场地。这两天，曹小夏仍将继续实地看场地，最终决定咖啡馆的新址。

自闭症少年想“上班”

5月10日中午11点，琪琪又来到了位于静安公园内8号楼的“爱·咖啡”旧址，虽然所有的孩子和家长都被告知“爱·咖啡”将暂时歇业一段时间，但琪琪认定今天是他“上班”的日子，他不顾家长的阻拦，依然一路走到静安公园8号楼前，他喃喃自语地表示：“我想上班……我想上班……”

“肯定还会有其他孩子也像琪琪那样吵着、闹着要上班。”曹小夏说，对于这群自闭症少年而言，去静安公园的这条上班之路，俨然成了他们最期待、最喜欢、最被认可的一段路。为了能让这群自闭症少年尽快“上岗”，曹小夏和她的团队加快了寻找新场地的步伐。

一天看了六家场地

从愚园路上的咖啡馆、太古广场的咖啡馆，到徐汇滨江绿地商场、静安康铂酒店……曹小夏说：“每到一处，最感动的就是这些素不相识的人给予自闭症孩子的温暖和关爱。”

“我们酒店大堂咖啡厅能够开辟出一块区域给孩子们做实践基地。”“我们商场也可以开辟一块区域来给孩子们做咖啡。”“我们就在静安寺附近，本来就是咖啡馆，更欢迎孩子们来做咖啡。”……面对每一次热情邀约，曹小夏都深深表示感谢，她说：“咖啡馆都是对外正常营业，如果我们自闭症孩子来，就会干扰到正常的顾客，虽然场地合适，我们也婉言谢绝了。”

从早到晚，曹小夏和她的团队一共整整看了六家场地。这两天，他们将继续看场地，曹小夏表示，一旦有合适的场地，“爱·咖啡”将立即重新开张。“我们不能让自闭症孩子等太久。”曹小夏说，“这两天，自闭症孩子的家长们也深受感动，整个社会都给予了很多关注。”

读者提供的场地列入备选

昨天，晨报爱心读者孙黎也表示想为“爱·咖啡”提供场地，孙黎是两个孩子的妈妈，她的丈夫是大墨公司的创始人励仲雨，该公司位于万航渡路上的创意园区里，有200平方米带厨房的空间可供使用。“我从晨报最开始报道‘爱·咖啡’馆的时候，就开始关注这则新闻了，原本还打算带孩子一起去看看。”孙黎说，“没想到就看到了咖啡馆遭遇被迫搬离的处境，特别揪心。于是，我就和丈夫商量，把开放式办公区域让给孩子们。”

据悉，曹小夏和她的团队昨天17:30到达，孙黎夫妇一起向曹小夏介绍了整个办公场所以及可供使用的公共区域。