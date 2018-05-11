松江女孩离家出走 莘庄商场被人发现

晨报记者佟继萍 吴艺璇报道前几天，一则朋友圈里转发的“紧急寻人”引起了大家的关注——“上海一女中学生离家出走，妈妈急疯：再也不骂你了！”原来，5月7日早晨，松江的14岁女孩小施离家去上学，但当天早上8点左右老师发现其没来上课，向其母范女士询问原由时，才意识到女生离家出走了。目前，记者从家属处了解到，小施已经找到。

昨天中午，一位热心市民打电话给范女士，称“在莘庄龙之梦商场内看到一个女孩，很像你女儿……”于是，范女士飞奔过去，果然发现离家出走的女儿小施。“找到的时候，她一个人在溜达，并没有见网友或男友，都是网上瞎猜的。她见到我们没有说话，情绪比较平稳，人很安全，请大家放心。”范女士心情阴转晴，她告诉记者：“莘庄离松江不远，有车可以过去，但我从来没去过。”

记者从松江警方处获悉，经过警方与社会各界的不懈努力，昨日14时35分，女孩已被找到，目前已回到父母身边。