“热餐”便利店来了-无需微波炉饭菜都是热的，一餐约需10多元

晨报记者 徐妍斐

便利店里的“热餐”终于来了！昨天，全市首家可以“打饭”的便利店“诞生”了。此前，上海便利蜂商贸有限公司漕溪北路店获得全市首张小型超市（便利店）从事菜肴复热、分装类食品经营许可证，宣告了上海便利店“热餐”的正式来临。

设专门窗口销售

昨天中午，记者来到便利蜂漕溪北路店，还没进门就看见玻璃外门上的广告“热餐7.9折全新上市”。一进门，左手边几张餐桌，有顾客坐着就开吃了。和以往便利店微波炉转出来的盒饭不同，这是类似食堂或快餐店那样的餐盘，一个长方形的托盘上放着装菜肴的纸盒。

右手边收银柜一排，还有些关东煮之类的小吃，再走进去，就能看到排队打饭的队伍了。一个菜肴销售窗口，里面打饭、打菜的工作人员都有一次性帽子、一次性手套等穿戴。中间放了一格格的菜肴。记者了解到，这个销售窗口，菜肴下方金属柜台就是保温装置，可使菜肴保持热腾腾。

开业初期菜肴打折

“今天营业第一天，上午九点就开始忙了！”工作人员告诉记者。现场前来买饭的顾客排着五六米长的队伍，人来人往络绎不绝。据透露，从上午到现在，销售窗口的菜肴已经补了三次。

在窗口的左上角，还有着具体的菜单，包括一道道菜名和价格：家常冬瓜3.5元/份、干锅花菜4.5元/份、鱼香肉丝6.5元/份、红烧大排7元/份、爆浆猪排8元/份……店员介绍，开业初期所有菜肴给予7.9折的优惠，所以现在一般一餐饭的价格都在十几元左右。

记者在现场还看见，一位老先生打完饭菜后，突然说不想要了，便转身离开了。店员告诉记者，遇到这类情况，打过的饭菜只能销毁扔掉，不会被再次销售。

会有不少便利店跟进

上海市食药监局于5月7日发布了《关于小型超市（便利店）从事菜肴复热、分装类经营活动食品经营许可监管工作指南》，便利蜂是全市首家提出申请的便利店。

在审核书面材料后，徐汇区市场监管局下午即到现场进行核查。经核查，该店已符合许可条件，徐汇区市场监管局开通绿色通道，当天下午4点半向企业核发了新的食品经营许可证，便利蜂成为全市首家取得经营范围含有“现制现售、简单加热（含菜肴复热）”食品经营许可证的便利店。

除了获证的漕溪北路店，记者了解到杨浦区也有一家便利蜂已经提出了申请。便利蜂方面告诉记者，有符合申请条件的门店就会向监管部门提出申请。监管部门也透露，本市还有其他品牌连锁店也有提出申请的意向。

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8方面检验才可获证

据悉，小型超市（便利店）要获得从事菜肴复热、分装类经营活动食品经营许可证，必须经过从场地、冷藏或冷冻设施、复热与保温、清洗与消毒、保质期、原料、加工和销售过程控制和过保食品的销毁这8个方面的严格检验。

对于小型超市（便利店）从事菜肴复热、分装类经营活动这一业态，因为其经营方式与传统的食品销售有较大差别，中间环节更多，食品安全风险更高，因此，从事这项经营的便利店被列为食品流通高风险单位，实际经营项目、食品追溯管理、加工和销售过程控制等事项都将接受事中事后监管，并在店内公示每次监督检查的结果，确保市民吃得安心、吃得放心。