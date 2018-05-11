“阿里日”喜逢 “中国品牌日”-阿里CEO张勇称企业品牌核心是文化

文/张宇

5月10日是第14个“阿里日”，同时也是国家倡导的首届“中国品牌日”。

今年，作为唯一互联网企业代表参加“中国品牌日”活动的阿里巴巴集团CEO张勇，在上午的亲友见面会上通过一段视频说：“所有的阿里小二，以我们的工作强度、每个人的付出来讲，背后都不是一个人在阿里工作，其实是全家在阿里工作。”

去年“阿里日”当天，阿里巴巴市值首度站上3000亿美元，一年后，阿里市值已经超过5000亿美元。张勇说，家国情怀是阿里人与生俱来的气质，正因为家人的支持，才能让阿里人忘我工作。阿里巴巴的经济体正在形成，今天阿里代表中国的数字经济走向全球，同时也成为一个国家企业。阿里希望能够不断的发展自身业务，同时也为社会承担更多责任，创造新的价值。

2017年，阿里巴巴合计纳税366亿元，带动生态上下游企业的纳税额是这个数字的7倍。随着新零售的推进，每个月有近6亿消费者到阿里平台体验最新的生活方式。

从创业者，到寻求商业机会的中小企业，从立志打造中国原创品牌的国货力量，到福布斯排行榜前100位的全球大牌都云集在天猫淘宝平台。商业发展也与社会责任并存。在过去一年，有超过50亿人次参与公益活动，阿里平台聚集了中国1/4以上的公益力量。

阿里日，新人结婚是传统项目。今年1102对新人报名集体婚礼，史上最多，最终102对新人入选。这其中，有来自以色列、印度、澳大利亚、英国的12对海外员工。

除了新人婚礼，今年阿里日，阿里吃货程序员利用业余时间打造了一个“无人食堂”；达摩研究院科学家15分钟让娃娃听懂AI 和量子……这些背后，都蕴涵着阿里巴巴构建经济体的重要因素。

阿里日，“无人食堂”亮相

利用视觉识别技术，自动识别出餐盘上的菜品并计算出价格，甚至还能根据饭菜分量，计算出一顿饭的营养成分。阿里巴巴算法工程师宋爽，和一群小伙伴，利用业余时间开发出了一个“扫菜结账机器人”。

阿里日这一天，这个还略显简陋的机器人也在阿里巴巴西溪园区食堂正式亮相。很快“无人食堂”将正式在阿里西溪园区所有食堂上线试运营。

据了解，从去年9月到今年5月，这个“业余兴趣小组”利用自己的休息时间，包办了“扫菜算账”机器人的开发、测试、算法、运营、交互等环节。甚至还借助IoT装置，实现了在云端记录每日每餐的食物成分。员工晚上打开钉钉就能查看机器人发来的报告，然后决定该喝杯酸奶补蛋白，还是赶紧去健身房。

在今年4月举办的阿里巴巴第一届IoT极客大赛中，“无人食堂”项目拿了金奖。

达摩院科学家遇萌娃挑战

在阿里西溪园区的一间普通会议室，一堂特别的课，在4位达摩院科学家和30个孩子之间开启，现场孩子从15个月到13岁不等，五六岁小孩居多。

“给大学生上课也没这么难！”司罗工作于达摩院美国实验室，以前是一名大学老师。他挠破脑袋想，怎么才能和五六岁的娃娃讲明白自己在做的“自然语言理解”研究。最后，他给小朋友上了一节语文课——机器人改作文。

达摩院人工智能实验室资深专家杜海涛使出浑身解数，搬出了天猫精灵、尖叫鸡、小猪佩奇。“尽管做过不少演讲，今天这个还是最紧张，因为是第一次面对如此多的小用户。”杜海涛说，过去拿着天猫精灵和小朋友访谈，总被他们的问题打败。

“难道还有另外一个世界猫是活的吗？”阿里达摩院量子实验室科学家陈建鑫试图用“薛定谔的猫”解释量子，不到10分钟就有6岁小朋友徐佳楠发出似懂非懂的追问。

此次科学家课堂，量子实验室的陈建鑫、蚂蚁技术实验室的张辉，都是近期才回国的海外人才。此前，阿里在AI、区块链、量子、芯片等领域开展了研究，去年更是成立达摩院，投1000亿元探索前沿科技。

“阿里巴巴一直秉承我们的核心理念，客户第一，员工第二，股东第三。员工是我们的基石，我们有很多美妙的机会，我们有很多的创意，最终都是靠人去实现。”阿里巴巴集团CEO张勇说。