“你伴我长大，我陪你变老”-60岁儿子每天带90岁母亲散步

晨报记者 林颖颖 实习生 丁珏汭

这个周末，就是母亲节了。当你看到这篇报道时，有多久没有牵着妈妈的手，出门散散步了？

住在杨浦区的郭胜英，每天清晨都会穿上正装，牵着90岁老母亲的手，到家附近的复旦大学南区操场，漫步清晨。这样的场景，一步又一步，一年又一年，已经持续了11个春秋。这对银发母子的温馨剪影，让很多人感动，大家纷纷拍下他们，转发朋友圈。

今年，郭妈妈90岁了，儿子也到了花甲之年。母亲节来临，郭先生说，他最想对妈妈说的就是，希望她长命百岁。“谁言寸草心，报得三春晖，希望妈妈活得久一点，再久一点，让我这点寸草心，可以多报答她。”他希望，一直这样和妈妈手牵手，去散步。

“妈妈小心，我们慢慢走”

“小心，我们慢慢走”，这样一句他幼年时，母亲常挂在嘴边的叮咛，如今换郭先生来说了。

清晨6点15分，记者在复旦南区操场看到了他们。晨跑大军里，这对缓步向前的母子，沐浴在阳光里，画面格外安详。60岁的郭先生，灰白头发，黑西装，白衬衫，红领带，神采奕奕。他的左手，紧紧牵着妈妈的手。90岁的郭妈妈，头发雪白，蓝色橡皮筋扎了一个俏皮的小马尾，也是一身小西装，衬衫领口精致地围了彩色的丝巾，背已有点佝，满是皱纹的脸上，露出了可爱的微笑。

缓慢而小心的步伐，牵在一起的双手，温暖的笑容，还有那一句句：“妈妈小心，我们慢慢走”，“妈妈，不错哦，今天比昨天多走了一点”，“妈妈，是不是累了？我们休息一会儿再继续走”。

母子穿正装散歩11年

这样的清晨漫步，郭先生和妈妈坚持了11年。

11年前，郭妈妈患上阿尔兹海默症，生活开始紊乱，很多人都不认识了。心情不好时，妈妈会在家里大闹，将整个屋子搞得一团糟，如果去了厨房，还会将碗打碎，弄伤手，郭先生为此操了很多心。“我想，应该带母亲多散散步，清晨走一走，会对她有好处。”

为什么散个步还要穿正装？今年1月刚退休的郭先生解释说，自己之前在上海财大图书馆工作，每次陪母亲散完步，他都要去上班，所以出门前就先穿上西装，妈妈也喜欢衣着整洁，“后来觉得，陪母亲散歩也是生活中的一种仪式”，所以穿正装出门的习惯也就慢慢养成了。

就这样，每天清晨郭先生就会带着母亲到复旦南区运动场散步。后来每天下午，他还会带着母亲到复旦光华楼前散步。

“刚开始，母亲还能在操场走三圈，今年只能走一圈了，再走就要大喘气了”，郭先生有些难过。不过，只要妈妈走得动，他还是愿意每天牵着她的手出来散步。

之前，郭先生每天下班，第一件事就是整理母亲弄乱的房间，再替母亲擦身体。“既然她喜欢就让她玩好了，我回来重新收拾也不费事，只要不出现危险。”

平时，郭先生也像哄孩子一样哄着母亲。“就好像小时候，妈妈对我们说，哪里能去，哪里不能去。我也是对母亲说，厨房不能去……”说着，郭先生做起示范：“妈妈，哪里不能去？”老母亲立刻接上：“厨房不能去，去厨房，有危险。”

复旦老师：画面很美好

郭妈妈有很多事都不太记得了，但她能记住很多老歌。散步时兴之所至，母子俩也会一起开心地唱歌。苍老轻缓的歌声飘过空旷的操场，散发出一种淳净之感。

那么多年了，银发母子和很多早锻炼的人都熟悉了。记者看到，几乎每一个跑过他们身边的人，都会转过头来致意问好，有的还会停下来和他们一起唱歌。每当此时，郭妈妈就会笑得特别开心，直说：“大家对我真好”。

有一天，复旦大学体育老师盛珍珍拍下了两人散步的背影，忍不住在朋友圈里分享：“老人家一身干净清爽，儿子西装领带超绅士，画面很美好，上前和他们说话，都觉得好感动”。

曾经，在我们还小的时候，妈妈也是这样拉着我们的手，视若珍宝。希望这个故事不仅带给你感动。这个周末就是母亲节了，如果能回家，就去牵牵妈妈的手。如果身在外地，就给妈妈打个电话，说一句，“我爱你，妈妈”。