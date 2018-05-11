“从此以后，您就是我的心肝宝贝！”-29岁小伙捐出近一半肝脏挽救妈妈生命

记者 陈里予

晨报讯 母亲节快到了，29岁的小谢提前给妈妈送上了一份特别的母亲节礼物——“从此以后，您就是我的‘心肝宝贝’！”原来，就在一个月前，小谢母子在复旦大学附属中山医院进行了亲属活体肝移植手术，小谢自愿捐出近一半的肝脏来挽救妈妈的生命。“特别感谢中山医院的医务人员，给了我母亲第二次生命，让我们可以继续幸福地生活下去。”昨天，母子俩一起康复出院了。

小谢母亲蒋女士今年1月突然发现黑便、大量呕血，在附近医院进行检查及止血等治疗后立即转至中山医院急诊进一步诊治。经过一系列检查发现，蒋女士一直患有自身免疫性肝病，导致严重肝硬化伴食道胃底静脉曲张，继而引发了便血、上消化道出血和腹水等症状。

蒋女士的血色素徘徊在3-4克，只有正常女性的四分之一，急需输血。为了抢救妈妈，小谢毫不犹豫撸袖献血。但这样并不能彻底挽救母亲的生命，因为肝硬化晚期病人随时有生命危险，且生活质量显著下降。

“大二的时候，父亲患肺癌离开了我们，我不想再失去母亲，当时我的梦想就是希望妈妈可以见证我将来结婚、生子……”当小谢从医生那里得知肝移植是唯一可以挽救妈妈的方法时，他没有丝毫迟疑就做出了决定，“只要我符合条件，我就愿意捐肝给妈妈！”小谢及母亲来到中山医院，肝外科专家周俭教授为母子俩进行了详细检查后，认为小谢为母亲捐肝具有可行性，为他们开出了肝移植前必须完成的各项检查。

不幸中的万幸，小谢各项检查都没有问题，血型和母亲的也相配，可以移植了！但是另一个麻烦也接踵而至。“听说血型相通的人，脾气也相通，我们俩都很‘倔’，我母亲坚决反对我把肝捐给她，一方面怕影响我的身体，另一方面也担心手术的成功率。”

小谢生拉硬拽才把母亲拉进了中山医院的肝外科病房。在中山医院术前的这几天里，母亲的态度悄悄地发生了变化。“我给女儿捐肝十多年了，现在女儿很好，我也完全恢复成一个健康的人！”癌症康复、移植受者病房服务志愿队的一对换肝母女正在开导蒋女士。蒋女士看到站在眼前的活例证，又看到儿子满脸的期盼和坚定，终于同意了！

4月12日，在中国科学院院士、中山医院院长樊嘉教授指导下，副院长周俭教授带领黄晓武、王晓颖、史颖弘、贺轶锋、肖永胜等医生组成的手术团队，为小谢母子实施了活体供肝切取术和亲属活体肝脏移植术；麻醉科主任仓静教授为手术“保驾护航”。

经过术前的精细分析，专家们认为年轻的小谢只要捐献出左半肝即可满足母亲肝脏的需要，同时为了小谢日后生活工作的便利，手术组决定采取微创腹腔镜下供体获取。手术十分成功。

由于小谢实施的是腹腔镜下的供肝切取术，体表创口小，出血少，术后第二天小谢就从肝外监转回了肝外科病房。蒋女士通过肝外科监护室医护人员的精心呵护，也顺利转到了普通病房。

这一个月，小谢用自己的一片孝心延续了母亲的生命，送给了妈妈一份最好的母亲节礼物。