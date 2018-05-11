更多绿色账户智能兑换机将进小区-增加投放数量，便利市民用积分兑换商品　本市还要评垃圾分类达标小区、示范街镇

晨报记者 郁文艳

申城生活垃圾分类已进入攻坚战。昨天，“我邀您，来分类，投入垃圾分类攻坚战”活动在普陀区梅四小区“打响”，包括梅四小区在内的部分小区开始实行绿色账户实名制登记，实名承诺分类，进一步督促居民积极、主动进行垃圾分类。

此外，市生活垃圾分类减量推进工作联席会议办公室也已经发布 《关于印发上海市生活垃圾分类达标、示范街道（镇、乡）考评办法（试行）的通知》，将在全市进行垃圾分类达标小区、示范街镇考核。

已覆盖9000多个小区

据市绿化和市容管理局介绍，从2011年100个试点小区开始，截至去年年底，本市已经有9000多个小区、500万户家庭加入生活垃圾分类。

上海惠众绿色公益发展促进中心作为专职服务于全市垃圾分类工作的非政府组织，承担了全市绿色账户“互联网+平台”的系统开发和日常运维，建立了绿色账户虚拟账户和绿色商户联盟。其负责人介绍，目前全市有400多万户家庭领取了绿色账户积分卡，在长宁、宝山、虹口、静安、普陀、浦东等区总共投放了70台绿色账户智能兑换机，目前还在积极增加投放数量，便利市民用积分兑换或者以支付宝、微信等方式购买商品。

绿色账户实名制登记

目前，相当一部分居民领取绿色账户积分卡通常只需要在居委会登记住址、电话号码，但也有50个小区开展了垃圾分类精细化管理试点，其最大特点就是实行绿色账户实名制登记。

普陀区和乐苑对绿色账户持卡居民进行实名制登记，居民以实名承诺参与垃圾分类后，激发了每个人的责任感，大量年轻人、上班族参与分类，绿色账户办卡率短时间内提高到95%。随后，小区又安装了绿色账户智能兑换机，让居民能够及时兑换积分，确保居民的分类积极性不因为积分难兑换商品而受到打击。如此一来，常年参与垃圾分类的活跃居民由100户左右增加到600户。

普陀区梅四小区则从改变小区环境面貌入手，提高居民垃圾分类积极性。这个有20多年历史的小区，建造了2个漂亮整洁的垃圾箱房，有专门的建筑垃圾堆放点，垃圾堆放点外墙绘制了色彩引人的图案，还设立了具有现场演示、积分兑换、环保展示等功能的“绿色小屋”，在垃圾箱房旁边还有绿色账户智能兑换机。小区目前1000多户居民中，有650多户签订了垃圾分类承诺书，主动分类人群在65%以上。

智能兑换机配备摄像头

为了监督垃圾分拣员或扫描员是否准时到岗，居民是否定时定点分类投放垃圾，部分小区在垃圾箱房安装了摄像头。记者在梅四小区看到，其实，绿色账户智能兑换机上也有摄像头，也可以对垃圾分拣员、扫描员及居民的行为进行监督。

相关负责人介绍，绿色账户智能兑换机上的摄像头配了4G网卡，后台管理人员可以在线看到相关人员的行为，比如，垃圾分类扫描员是否准时到岗，“下一步设想是街道相关管理人员能够实时看到每个点的画面，市绿化市容局相关负责人则能够了解分拣员是否准时到岗等大数据。”

此外，绿色账户智能兑换机还具有扫描员签到、签退的功能，也是对扫描员的一种考核监督。

创建垃圾分类达标小区

已经实行垃圾分类的9000多个小区里，有做得好的小区，但相当一部分只是做了，但效果并不好，或者根本就没有效果，垃圾分类形同虚设。为了尽快让全市的垃圾分类有效果，提高市民对生活垃圾分类的感受度，提升垃圾分类实效，市生活垃圾分类减量推进工作联席会议办公室近期已经发布了《关于印发上海市生活垃圾分类达标、示范街道（镇、乡）考评办法（试行）的通知》。

记者在考评办法中看到，考评内容包括生活垃圾定时定点定员定类、“五有”、“四规范”及“四位一体”等。

“五有”是指：有分类设施设备、有分类宣传告知、有分类物流去向、有数据统计台账、有分类实效。对小区而言，有分类实效是指各分类垃圾桶内，垃圾纯净度超过85%，肉眼观察没有其他垃圾混入。

“四规范”是指：分类容器配置规范、分类物流渠道规范、保洁人员作业规范、宣传告知规范。

“四位一体”是指：居住区垃圾分类居委、物业、业主、第三方，落实责任人，责任明确、落实有效、有据可查。