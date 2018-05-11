安亭试点民居托管 规范农村私房租赁

晨报首席记者 李芹

乡村生活，曾经有着陶渊明笔下的悠然与自得。不过，随着城市化进程加快，一些乡村民居被隔成了一个个小隔间，用来出租给外来人员。时间一长，违法搭建成风、消防隐患重重、环境脏乱差等问题也随之而来。

面对这种种基层治理的新问题，有没有一种办法可以综合解决？在嘉定安亭镇赵巷村，正在试点一种全新的“安客模式”，家中有多余房间出租的村民只需要将房屋托管给运营方，就可以坐在家里等钱拿。

私房出租占比高

清清的高泾河在村里穿流而过。一年前，赵巷村还是远近闻名的“违建小村庄”。院前屋后，几乎都有村民违法搭建的小房间，每间两三百元对外出租。“加上自家房间隔出来的，一家有个10来间房出租也很平常。”村民吴阿婆这样告诉记者。

安亭镇下辖42个行政村，出租私房38000余间，约占全镇出租房屋总量的55%；租住总人数66000余人，约占农村实际居住总人数的43%，租住人员多，且缺乏有效管理，各类社会问题随之而来。

“私房出租门槛低，加上租赁人员良莠不齐，群租现象易返潮，安全隐患严重；乱搭乱建欠账多，对整个生态环境是额外的负担； 农村房屋租赁没有明确规定和管理办法，缺少有效抓手。”安亭镇负责人表示。

在这种情况下，赵巷村村委会牵头成立房屋托管管理公司，对房屋租赁进行统一规范管理，希望通过抓牢私房出租这个牛鼻子，来解决一系列衍生问题。

根据房屋状况进行改造

在赵巷村520号，记者看到了经过重新装修的农民住房。客堂间内贴着防火公约、入住人员信息，灭火毯、灭火器等一应俱全，厨房安装了喷淋设备。所有出租屋都有独立电表，公共区域增设了电瓶车充电设备。

房屋托管方安巷工贸有限公司相关负责人葛倍金告诉记者，在村民自愿的前提下，经过房屋专业鉴定，托管公司与村民签订委托管理的意向书。随后，他们会根据房屋实际状况进行标准化改造。

“村里很多房子房龄都在30年以上，需要加固的就先加固，在确保安全之后再进行水电改造、室内装修。”葛倍金说，他们会外聘保修、保洁、保安等工作人员，对房屋进行统一的日常管理。同时，会在租客中选出一名楼组长来协助进行日常管理。

未来有望逐渐推广

赵巷村一共有村民338户，现在有76户签订了托管协议。“有的是整栋托管，有的部分托管。”葛倍金说。

村民沈先生选择的是部分托管，他告诉记者，合同5年一签，房租半年一付，“东西有什么损坏，打个电话给他们就会有人来修，保洁人员一天上门两次，打扫厨房、走道等公共空间。”

嘉定区相关负责人告诉记者，2017年嘉定共拆除存量违法建筑10530处，违建面积1409万平方米，完成全年912万平方米目标任务量的155%，正在逐步迈入后拆违时代。“违法建筑拆掉了，但也要考虑村民的实际感受，‘安客模式’显然找到了两者之间的最大公约数。‘安客模式’虽然落点在农村私房租赁管理，但不啻为一种基层治理的探索实践，有效的解决了农村社会管理的几个关键问题。下一步，我们将会考虑组织其他有相同困扰的街镇前去取经，在合适的时机考虑逐渐推广。”