晨报记者徐妍斐报道 昨天申城最高温仅22.6℃，为上周日以来五天内的新低。不过今天起气温将一路上扬，周末最高温能达到28℃，下周中前期更有持续30℃以上天气来袭，夏天的脚步已近在咫尺。

本周气温将从今天开始一路上扬。周末的最高温在28℃-29℃左右，最低温也爬升至20℃以上，早晚温差逐步减小。

这波气温很可能将申城带入夏天。本市气象入夏的标准是：立夏后持续五天日均气温达到22℃，那么首日即为入夏第一天。据上海中心气象台预报，从5月12日起，最低温也有21℃，最高温更是达28℃以上，此后更将迎来持续“30℃+”的天气，要达到入夏标准似乎不太难。

据中央气象台预计，本周末到下周初不少地方会迎来今年以来最热的日子。13-15日，从呼和浩特到长沙、南昌，气温一路高歌猛进，最高温都将超过30℃。河北中南部、河南、山东北部等地的部分地区甚至将出现35℃以上的高温天气，热度直超南方。

本周末的明显降水将出现在周六夜间，有阵雨或雷雨，累计雨量小到中，预计周日早上雨止，所以周末的白天可以尽情出游。