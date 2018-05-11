首批共享轮椅 亮相仁济医院

晨报记者陈里予报道 昨天，仁济医院八号楼一楼，一排摆放整齐的“小橘车”引起了很多人关注。走近一看，黑色真皮座椅与橘黄色轮胎搭配让人眼前一亮。这是在仁济东院首批亮相的12辆共享轮椅。轮椅采用航空材料钛合金、座背垫采用纳米抗菌涂层，最多能承载150公斤，轮椅右把手处还预留点滴架接口。根据计划，初步拟在上海30余家医疗机构投放约500辆共享轮椅。

如何使用？患者下载相关APP使用手机扫码即可方便地完成借还。共享轮椅采用单家医疗机构原地借还的共享方式，前两小时免费，第三小时起才开始收费，当天不限次数使用。

仁济医院党委书记郭莲透露，此次仁济医院在上海率先引入共享轮椅项目，是医院在深入分析患者的就诊需求后，基于社会联动的创新化医疗服务模式而推行的实际惠民举措，凸显了医疗服务的温度，将会有效提升患者满意度。