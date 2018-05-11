知名度不高，但成长性却很大　有着强大的制造、创新能力-诸多小众品牌正迈向“隐形冠军”

晨报记者 张立 潘文

首届中国自主品牌博览会于昨日正式开幕，在2.5万平方米的展厅内，集合了上海服务、上海制造、上海购物、上海文化、上海科创五大板块的上海展馆尤为引人注目，来自各行各业的小众个体品牌齐聚一堂，展示着各自的发展和成就。

你知道现在的纯电动汽车还可以帮你防盗吗？你能想象一盏普通的路灯还能帮你充电吗？越来越多的上海企业正在科创领域不断涌现，他们的名号算不上响亮，但是凭借着纯熟的技术，他们正在各自的领域创新突围，迈步成为品牌市场的“隐形冠军”企业。

电动汽车非主人不给开

在本次博览会的现场，威马的智能汽车企业吸引了不少市民的驻足。

在小小的展示台上，市民可以通过触控显示屏上的圆形气泡去选择各自想要的服务。而这样一种简单的互动体验，营造了威马汽车的智能交互空间。据工作人员介绍，这是在今年刚上市不久的威马EX5纯电SUV，不同于传统的汽油车，作为国产纯电动新能源车，威马利用大数据作支撑，用户在使用该车时，可以明确知晓车况，室内外温度。

除了交互式体验，大数据还可以帮助车主进行日程记录，“甚至可以记录车主的面部信息。”一位工作人员介绍道，用户可以在车内同时录入不同人员的面部信息，“换句话说，如果发现驾驶员是张陌生面孔，车子就会自动锁住，不再启动。”

值得注意的是，公布不久的EX5根据不同的续航里程制定了不同的价格，“目前，标准的里程是400到600公里，而最便宜的售价在11万左右。”一位工作人员说。有业内人士分析表示，对于很多消费者而言，购车预算大多在10万-15万元之间，EX5这样的定价区间，自然成为各大厂商竞争最激烈的阵地。

智能路灯能帮车充电

如果你常常漫步在上海的滨江步道，是否注意到，有那么一部分的路灯已经悄然改头换面。除了照明，它们还可以进行实时监控、广播、一键呼叫，更可以帮助新能源汽车充电。

在上海仪电的展区旁，一盏长约2米的路灯静静竖立在展区门口。工作人员一番操作后暖黄色灯光亮起，不一会，灯泡下方又响起悠扬的音乐声，透过路灯的显示屏，展区附近区域市民的活动都被一一记录。据工作人员介绍，这是来自上海仪电的一款智能路灯，“企业的定位就是成为智慧城市整体解决方案的提供商，像这种智能路灯也仅仅是我们众多项目中的一次小成果。”目前，智能路灯已经在上海投入使用。

智能路灯只是上海仪电智慧交通项目的一款产品，除此之外，上海仪电还将通过提供智能调度系统、智能停车系统等软硬件产品，针对公交、轨交、社会车辆等不同对象，实现交通信息采集、数据通信传输、电子控制和计算机处理，同时将采集的数据和信息进行综合分析处理，从而为整座城市提供更全面的交通服务信息。

胶囊机器人检查消化系统

展区内，不少市民围绕着几颗小小的胶囊若有所思。据悉，这几颗小小的胶囊是一家名为上海安翰医疗的企业在医疗科技上的新成果。

“我们管这叫胶囊胃镜。”一位工作人员介绍，如今，凭借小巧、可控、安全、精准、可变焦等多个技术专利，胶囊胃镜通过了临床验证，“其实就是一颗小胶囊内部安装了我们的系统，使得胃镜检查不再痛苦。”据悉，这颗不同寻常的小胶囊内安装的是可以全面检查食管、胃部、小肠等整个消化系统的机器人系统。患者只需要吞一颗胶囊，平躺20分钟，医护人员便可控制其在胃部“自由行走”。

据了解，胶囊胃镜现在正应用于上海几家三级甲等医院。”工作人员介绍，胶囊胃镜也正从起初的7000多元一次的价格下降至3000多元。

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未来会有更多“隐形冠军”

不论是威马、上海仪电抑或是上海安翰，在我国，还有着许许多多的企业，他们相对于大众知名公司、世界名牌而言，其认知度不高，只是在某个细分市场为人熟知。但是不可否认，他们有着强大的制造、创新能力，而这样的企业，被称之为“隐形冠军”企业。

昨天举行的第四届中国品牌经济（上海）论坛上，被誉为“隐形冠军之父”的赫尔曼·西蒙就这样形容“隐形冠军”企业：“他们的收入每年小于50亿美元，社会知名度也比较低。在全球的市场中，他们不是大公司，平均财富五百强收入是540亿美元，隐形冠军只占财富五百强每个公司的1/50。中国的公司目标很宏伟，同时也有非常强的制造能力，他们有成为‘隐形冠军’的素质。在今后的十年当中，很多中国的‘隐形冠军’会浮现出来。”

那么，什么样的企业才能成为“隐形冠军”？“每个行业的‘隐形冠军’可能不一样，但也有一些共性。”华东师大国家品牌战略中心主任何佳讯教授表示，“首先这个企业要有比较扎实的基础，比如说有核心技术，在细分市场内做得很好、份额很高，同时又具有非常良好的发展前景，具有很高的成长性。按西蒙教授的界定，销售额要有10亿美元。如果以金字塔为模型，全球品牌是处于金字塔顶端的，‘隐形冠军’ 则处于金字塔的中间段。相对来说数量较多，但又不同于处于最底端的中小企业，这些企业往往不具备核心技术、没有稳定的目标市场。”

能促进“四大品牌”建设

目前上海已经有部分企业达到了“隐形冠军”的要求，例如逸思医疗、同臣环保等。同时也存在很多有潜力成为“隐形冠军”的企业。

何佳讯表示，“隐形冠军”的发展对促进“四大品牌”建设具有重要意义，“四大品牌”的建设需要一大批标杆性企业来支撑。“隐形冠军”是品牌建设的企业家族基础，要打响“四大品牌”，既需要“隐形冠军”企业的支撑，也需要在“隐形冠军”中成长出更大的企业品牌，成为上海品牌的代表。

那么“隐形冠军”如何才能发展为全球品牌呢？赫尔曼·西蒙在现场演讲中介绍说，企业要确立非常宏伟的目标，包括增长、市场占有率等，很多现在的大冠军十年前就是“隐形冠军”。然后关注全球化，在自己的市场当中成为领导品牌，这样才可能成为全球的领袖。同时，还需要专注，通过全球化可以把原先的市场变得更大。最后还需找到自己的竞争优势，品牌只有严格地传达基于产品以及服务质量创新和数字化的客户价值导向，才能成为市场的领导品牌。