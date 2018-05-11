称希望双方的会晤能成为促进世界和平的“特殊时刻”-特朗普：6月12日在新加坡见金正恩

胡若愚（新华社专特稿）

美国总统特朗普１０日宣布，他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤将于６月１２日在新加坡举行。

特朗普当天早上通过社交媒体推特宣布了这一消息。他表示十分期待与金正恩的会晤，并希望双方的会晤能成为促进世界和平的“特殊时刻”。

狮城会晤计划正推进

实际上，美国有线电视新闻网9日就以两名了解会晤筹备的人为消息源报道，特朗普和金正恩将在新加坡进行会晤。

报道称，美方官员已经按照指示推进美朝领导人在新加坡会晤的计划。之所以青睐新加坡，是因为它的中立性优于其他更接近朝鲜首都平壤的地点。

朝美在新加坡均设有大使馆。两国在任或前任外交官曾在这个“城市国家”就无核化议题对话。新加坡距离平壤飞行时间六七个小时，金正恩专机“苍鹰一号”无需中途加油便可直达。新加坡举办国际会议的基础设施完备，便于安保和媒体报道。

一天结束所有议程

国务卿迈克·蓬佩奥9日结束对朝鲜的访问，回国途中经停美国驻日本横田航空基地，告诉媒体记者，美朝领导人会晤将在一天内结束所有议程。

不过，“如果有更多需要讨论，还是会有机会延长到两天”。

蓬佩奥只在平壤停留13小时，可谓旋风式访问。据朝中社10日报道，蓬佩奥向金正恩转达特朗普的口信。双方深入讨论朝美领导人会晤的实际议题、程序和方式。

金正恩接受特朗普建议，同意下令特赦并遣返因从事反朝敌对活动而被朝方拘押的美国公民。路透社说，朝方释放三名美国人给特朗普与金正恩会晤清除一大障碍。

特朗普9日在内阁会议开始时说，美国正与朝鲜“严肃且积极”地沟通。“双方都想要谈成一项协议。我认为会是一项非常成功的协议。”

不谈美国驻军问题

自特朗普3月上旬同意与金正恩会晤以来，美朝迟迟未能宣布会晤日期和地点。韩联社报道，不少人猜测，美朝就会晤作前期磋商时可能遇到“麻烦”。

韩国《中央日报》说，蓬佩奥以国务卿身份公开访朝、朝方放人，会晤氛围显著改善，预计筹备工作会加速。

美国防部长詹姆斯·马蒂斯9日在一场国会参议院听证会上说，对美朝领导人会晤，“有理由乐观一些”，缘由是美国驻韩部队不会成为双方讨价还价的筹码。

朝鲜长期把撤走驻韩美军作为实现朝鲜半岛和平的前提条件之一。

“有些事不会摆上最初的谈判桌。”马蒂斯说，不排除今后美朝对话期间美国与韩国同意评估驻韩美军规模的可能性，只是，那是盟友之间的事，“无关对朝谈判”。

围绕驻韩美军去留等议题的猜测，显现美朝在会晤前较劲、试图占先手。尤其是，就是否减缓对朝制裁，特朗普政府一直不松口，要求朝方首先完全放弃核武器项目，并且自诩是美方“极限施压”政策迫使朝鲜坐到谈判桌前。

朝鲜反驳美方自夸。朝鲜外务省发言人6日说：“如果美国把朝鲜爱好和平的意志错判为‘软弱’，继续追求反朝打压和军事威胁，会无助于解决问题。”

据美国《华盛顿邮报》报道，朝鲜劳动党中央委员会副委员长、统一战线部部长金英哲9日在欢迎蓬佩奥到访的午宴上强调，“平壤现在一切进展顺利”，朝方决定中止核试验和洲际弹道导弹试射、集中力量投入经济建设，“并非外部制裁的结果”。

朝中社关于金正恩会见蓬佩奥的报道没有提及无核化或涉核议题。

“朝方依然没有明言他们愿意放弃核武器，更不用说永久且可验证地放弃核项目，”华盛顿智库战略与国际问题研究中心亚洲事务专家葛来仪说，“我们不清楚金正恩的意图。”

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接机获释美国人

特朗普感谢金正恩

据新华社报道 美国总统唐纳德·特朗普10日凌晨到机场迎接朝鲜释放的3名美国人，对朝鲜最高领导人金正恩表达感谢，自诩放人是实现朝鲜半岛无核化目标的“预兆”。

美国东部时间10日2时40分左右，一架医疗飞机搭载金东哲、金学成、金相德，降落在首都华盛顿郊外的安德鲁斯空军基地。特朗普和妻子梅拉尼娅登上舷梯，步入机舱。

几分钟后，美国总统夫妇和这3名获释美国人走出舱门，在场军人一片欢呼。金东哲等人看起来疲惫，但精神不错。其中两人高举双手，打出V字手势。

特朗普说，欢迎获释美国公民回国是“莫大荣幸”，“如果我们在消除核武器上取得胜利，那会是真正的荣幸”。

特朗普感谢金正恩，“我们非常欣赏他在（美朝领导人）会晤前允许他们回国。对我们所有人而言，这件事非常重要”。