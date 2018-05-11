美伊走向终极对立？各方如何收拾残局？

晨报记者 顾文俊

宣布退出伊核协议是特朗普政府失信于伊朗、失信于国际社会的轻率之举，伊朗的愤怒可想而知。路透社曾预测，美国退出核协议有可能会引发伊朗在伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、也门等多条战线通过损害美国及其中东盟友利益来实施报复。

“潘多拉的盒子”正在打开。昨天，以色列军方向叙利亚首都大马士革发射多枚导弹。按照以色列军方的说法，起因是叙利亚境内的伊朗军队先向以色列控制的戈兰高地发射了20枚火箭弹。

但是，相比中东各地燃起的战火，国际社会更为焦虑的是，在美国不负责任地退出之后，伊核协议还能否约束伊朗发展核能的进程？特朗普政府大肆恢复与追加对伊朗制裁会不会刺激其义无反顾地转向铀浓缩活动？而作为麻烦始作俑者的美国会否付诸军事行动使形势彻底失控？如何管控风险、尽快回到继续执行协议的正确轨道上来？收拾残局的难题落到了伊核问题其它各方的肩上。

《顾问》本期访谈嘉宾：外交部外交政策咨询委员会委员 中国前中东问题特使 吴思科



特朗普为何这么急？

新闻晨报：特朗普此前给出的最后期限是5月12日，但实际上他提前四天就宣布了决定，据说连法国也没有得到知会，恐怕只有以色列提前获知，特朗普为什么这么急？

吴思科：这应该是特朗普一贯的行事风格。事件本身并不令人感到突然。这也是他能推翻的最后一项奥巴马政治遗产。因此，他选择退出伊核协议，基本是在国际社会意料之中。前不久，我去了一趟伊朗，和当地官方和学界都有一些接触，我感觉，他们对此都有心理准备。当然，他提前宣布的举动恐怕是为了让外界猝不及防，要达到这种效果。

新闻晨报：有分析说，奥巴马当时在推动伊核协议的过程中，也不乏对中东地区战略平衡的考量，他不太希望以色列在中东一家独大，而现在，特朗普似乎完全不担心这个问题。

吴思科：的确有明显的差别。大家都还记得，奥巴马上台后不久在开罗大学有个演讲，他想做些推动，缓和美国与伊斯兰世界和阿拉伯世界的关系，通过对后者的安抚，来平衡美国与这些国家以及美国与以色列的关系，避免完全倒向以色列。这也和美国当时的中东政策有关。在保持一定控制能力的前提下，奥巴马政府意图减少对中东的投入，让美国从这一地区整体退缩。伊核协议的达成也是为了达到这一目的，而推动中东地区战略平衡与亚太地区战略再平衡是相辅相成的两项政策。特朗普全面否定了这种战略框架，他上任后首访选择沙特和以色列就证明，他意在加大对中东投入，拉近与传统盟友的关系，巩固美国在这一地区的存在。另外，商人出身的总统有重利的特点，他要拉动海湾地区这些金主多掏腰包，更多购买美国的军火，这也是他倒向中东盟友的一大动机。为了集结中东盟友，他的做法就是将伊朗作为地区威胁。在沙特和以色列对伊朗已经有所忌惮的基础上，特朗普不惜将其危害进一步放大，以此凝聚美国和地区盟友的关系。伊朗也被美国列为地区第一大不稳定因素，退出伊核协议就是这种逻辑的延续。当然，还有一个重要因素是叙利亚的局势发展，俄罗斯与伊朗在其中发挥了主导作用。巴沙尔政权在七年前被美国及其盟友宣布为非法，但在俄伊支持之下居然转危为安、稳住了脚跟，而且还扩大了战果，这也加剧了特朗普政府对伊朗的怨恨。

各方如何收拾残局？

新闻晨报：美国退出之后，剩下的五国和伊朗能在多大程度上维持这个协议应有的效力？我们不妨拿TPP做个对比，美国退出了TPP，日本勉强牵头，TPP换了个名字，但还是有个架构存在。如今，美国退出伊核协议，它的伤害有多大？是不是就留下一个空架子？

吴思科：伊核协议谈了十年才谈成，最主要的症结就是在美国和伊朗之间，其它各方当时的工作就是要促成美伊两方的相互妥协。美国的退出肯定会对协议有很大的影响。另一方面，这个协议虽然是伊朗和六方共同协商、联合国安理会认可的多边协议，但是，协议达成至今，美国并没有执行协议规定的对伊解除制裁的内容，伊朗最初信心满满，但在美国继续制裁之下转为务实，一定程度上也适应了美国站在协议之外的姿态。所以，美国退出协议对伊朗的影响暂时没有太大变化。不过，美国毕竟掌握全球金融霸权，其它国家在其压力之下不敢与伊朗有贸易往来。我在伊朗也看到当地正采取措施，控制外汇的兑换，美国的制裁令其身处困境。伊朗人称其经济是制裁经济，这个国家在长达40年的制裁下谋生存、求发展，形成了与制裁相抗争的能力。它只能综合性地发展内生的研发和生产，尽可能地对外开展合作。

新闻晨报：如您所说，特朗普政府退出伊核协议一直以来都是一件高概率的事情，国际社会对此是有心理准备的。接下来，欧洲三国与中俄要做的是伊朗的工作还是美国的工作？各方如何分配任务、收拾残局？

吴思科：我认为这些国家接下来应当与伊朗增加交流，推动伊朗继续恪守协议。协议签署以来，国际原子能机构每次经过审查都证实伊朗严格遵守了核协议，伊朗继续恪守协议有利于其国际声誉，五国应当劝说它理智地看待问题，不要轻易重启铀浓缩活动。但另一方面，也要照顾它的关切。协议所规定的、安理会所认可的应当解除之制裁也应坚持继续遵守，应当与其开展正常的经贸合作，这一条对伊朗也非常重要。与此同时，也应对美进行交涉，呼吁美国不要试图用单边政策取代国际共识、殃及其它国家与伊朗的合作，以免错上加错。

美伊走向终极对立？

新闻晨报：白宫经过“换血”之后几乎是一边倒的反伊朗、仇视伊朗，总统国家安全顾问博尔顿曾经放言对付伊朗应当颠覆其政权。退出伊核协议是不是只是一个开始，他们的最终目的是不是要颠覆伊朗政权？

吴思科：不是不想，而是能不能做。伊朗从伊斯兰革命到现在，它跟美国之间的政策一直都是对立的。美国称它是“邪恶轴心”，如鲠在喉，说不想改变、不想颠覆是不现实的，但是，伊朗是这一地区的重要国家，有历史、文化、综合实力，美国要动它也不容易。一个国家的政权受不受人民的拥戴是它本国的事情，域外势力无权干涉。外部干涉反而会加强内部凝聚力，所以，美国得考虑能不能做到、能不能承担代价。

新闻晨报：伊朗官方此前说过，如果美国修改协议，伊朗将在4天内重启20%的铀浓缩活动，如今，美国宣布退出，而且阻挠其它各方遵守协议。愤怒之下，伊朗会不会走上朝鲜的道路，先一意孤行发展出核武，反正美国不讲信用，等有了核武再跟美国扳手腕、谈和平？

吴思科：伊朗跟朝鲜的情况还不太一样。伊朗自称不谋求生产核武器，因为核武跟它的宗教教义不相一致。国际社会也认为，伊朗在当前阶段并不谋求核武器，但是，它有核能力。它只是在门槛外面，一旦有需要，就可以一步跨过去。它如果为了保护政权走上朝鲜的道路，本身也有风险，可能会带来敌对方面非常强烈的动作。不过，外部势力要想颠覆伊朗政权，更多的可能是通过加剧其经济负担，使其内部产生分裂，复制前些年有些阿拉伯国家出现的状况，把反对派扶植起来成为当权者的挑战力量。从目前来看，我认为，美国还不会对伊朗直接进行军事打击。

新闻晨报：当前伊朗国内首先要争论的一个问题是，铀浓缩浓度要不要从3.67%恢复到20%。鲁哈尼也许只是说说而已，但是，强硬派不会善罢甘休。伊朗“重启核活动”会在什么情况下变成现实？

吴思科：可能性会增加。当务之急是协议的剩下各方对伊朗、对美国加紧沟通工作，避免令局面失控。中东的战乱、动乱、灾难已经够多，如果像伊朗这样的地区大国也乱了套，后果不堪设想，整个世界都将不得安宁。

以色列欲趁势出击？

新闻晨报：紧接着美国就要把使馆迁到耶路撒冷去了，那一天是以色列建国70周年的日子。英国广播公司说，特朗普要作内塔尼亚胡的坚实后盾。退出协议和搬迁使馆这两件事都正中内塔尼亚胡下怀，特朗普与内塔尼亚胡是真朋友吗？

吴思科：特朗普中东政策的基本走向就是要强化和以色列的关系。搬迁使馆是以往美国总统不愿做、不敢做的事情，特朗普突破禁忌，是对以色列加强关系的关键一步。也不一定是和内塔尼亚胡的个人关系，更多是因为犹太人在特朗普的竞选过程中帮了不少忙，他的女婿和女儿也为他争取到了犹太集团的支持。商人的本性是，只要对他有利，他就可以做到极致。不像传统的政客，特朗普不会顾忌其它影响，别人觉得不可思议的事情，他就敢做。他认为，这就是他的成功之道。

新闻晨报：有评论说，伊核协议破裂和驻以使馆搬迁这两件事的影响不能相提并论，前者会点燃中东火药桶，后者可能波澜不惊。您为中东问题多年奔忙，怎么看待这两个事件对中东的深远影响？

吴思科：巴勒斯坦和其它阿拉伯国家经历这么多年的动乱，力量被削弱，内部分化，很难形成合力去对抗以色列。但是，耶路撒冷问题太敏感了，搬迁使馆肯定会引起巴勒斯坦、其它阿拉伯国家甚至整个伊斯兰世界的不满。显然，这两件事情在对付伊朗的政策曲线上连到了一起，对以色列来说是一个很大的鼓励，以色列的腰杆也更硬了，下一步很可能对黎巴嫩、叙利亚等什叶派力量采取更强硬的举动。