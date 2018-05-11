2018年中国品牌日活动昨天在上海开幕

副总理宣布开幕

上海市委书记致辞

陈正宝 摄

本报讯 2018年中国品牌日活动5月10日在上海拉开帷幕。日前，中共中央政治局常委、国务院总理李克强就加强品牌建设作出重要批示。批示指出：加强品牌建设，增加优质供给，是实现高质量发展、更好满足人民群众对美好生活需要的重要内容。近年来，在各方共同努力下，我国品牌建设取得积极进展。新形势下，各地区、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，立足我国实际，借鉴国外经验，深入实施创新驱动发展战略，促进提高全要素生产率和企业综合竞争力，以大众创业、万众创新和“互联网+”汇聚各方面力量，瞄准人民群众的新需要和不断升级的市场需求，着力增品种、提品质、创品牌，弘扬企业家精神和工匠精神，使更多中国品牌伴随中国制造走向世界、享誉世界。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席首届中国自主品牌博览会开幕式，宣布博览会开幕，并巡视了中央企业整体形象展示区和上海市展区等。随后，胡春华出席中国品牌发展国际论坛并致辞。

上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇出席开幕式，一同巡视展区。李强在论坛上致辞。

胡春华指出，加快品牌发展是推动经济高质量发展的必由之路，是顺应人民美好生活新期待的客观要求，是增进全球消费者福利的多赢选择。中共十八大以来，中国政府对加强品牌发展作出一系列部署。在各方共同努力下，中国品牌发展日新月异，企业品牌意识不断增强，品牌创建行动广泛展开，品牌发展的环境越来越好。

胡春华强调，中国将结合自身国情，遵循品牌发展一般规律，推行更高质量标准，增强创新发展支撑，健全法律法规体系，优化市场竞争环境，加强专业人才培养，营造良好社会氛围，努力走出一条具有中国特色的品牌发展道路。

胡春华倡议，各国企业要充分发挥市场主体作用，把握好中国对外开放的重大机遇，用好“一带一路”国际合作平台，相互交流、相互借鉴、加强合作，广大消费者、行业协会、第三方机构、新闻媒体等都要积极参与，共同推动品牌事业不断向前发展。

李强指出，党中央、国务院将中国自主品牌博览会和中国品牌发展国际论坛的举办地设在上海，这是对上海工作的鼓励和鞭策。当前，我们正按照习近平总书记对上海提出的当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的指示要求，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，举全市之力打响上海“四大品牌”，使品牌建设成为上海推动高质量发展的重要标志、创造高品质生活的强大动力。我们将积极为国内外优秀品牌来沪发展，搭建更大的舞台，提供更好的服务，创造更优的环境，努力为推动中国品牌走向世界、实现高质量发展作出更大贡献。

活动结束后，胡春华赴上海自贸试验区浦东新区企业服务中心进行调研，并考察了有关企业。