新华社北京５月１０日电 述评：中国新开放释放世界新红利

新华社记者康逸

“以更高的站位、更宽的视野、更大的力度谋划和推进改革开放。”新时代中国给出新的开放宣言。中国主动作为，承诺中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！世界已经感受到中国扩大对外开放的魄力和魅力、决心和信心，也将从中分享更多机遇与红利。

随着经济发展进入高质量发展新阶段，中国进一步从“世界工厂”转向“世界市场”，从“制造大国”变为“智造大国”，也将更坚持“引进来、走出去”并重，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局，在进口贸易、对外投资和金融市场开放等诸多领域为世界带来更多新红利。

新时代新开放，中国主动扩大进口，为世界经济带来新需求。过去５年，中国进口总额位居世界前列。预计未来５年，中国将进口８万亿美元商品，出境旅游将达７亿人次，中国对世界经济增长的意义不难想象。海关总署８日发布数据显示，今年前４个月，中国货物贸易出口４．８１万亿元人民币，增长６．４％；进口４．３万亿元人民币，增长１１．７％；贸易顺差收窄２４．１％。

新时代新开放，中国加大对外投资力度，为世界经济注入新动力。今年一季度，中国对外投资合作取得“开门红”，境内投资者共对全球１４０个国家和地区的境外企业进行非金融类直接投资，累计实现投资２５５亿美元，连续５个月保持增长。中国将继续鼓励和引导对外投资，促进投资目的地经济和就业增长。

新时代新开放，中国大幅度放宽金融市场准入，为世界提供新商机。从扩大沪港通、深港通相关交易额度到允许外资控股合资券商，从推动银行业开放措施落地到保险业准入政策优化升级，作为新一轮对外开放的重头戏，中国在金融领域措施连连，加快落地。

改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。新时代的中国新开放，不仅因具体政策措施惠及世界，也在模式和理念方面提供借鉴，启迪世界。

随着新旧增长动能转换加速，中国正在为世界提供新商业模式。以新一轮科技革命和产业变革为契机，中国探索移动互联网条件下的新经济模式，电子商务、移动支付、共享经济等蓬勃发展，展示出未来全球商业发展的巨大空间。

面对全球化双刃剑，一些经济体或裹足不前，或内顾倒退，中国始终坚定支持贸易自由化，寻求普惠包容，为世界贡献更好的合作机制和方案。

目前，中国已成为１２０多个国家和地区的最大贸易伙伴，与２４个国家或地区签署１６个自由贸易协定，并积极推动多边贸易谈判进程。在刚刚结束的第七次中日韩领导人会议上，中国呼吁加快中日韩自贸区谈判进程，推动早日达成“区域全面经济伙伴关系协定”，提升区域经济一体化水平。

中国还致力于构建开放型世界经济，通过提出共商共建共享理念，切实推动“一带一路”建设合作，推动“一带一路”成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，造福沿线各国人民。

新时代中国改革开放的步伐不会停息。实践证明，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。稳定、繁荣、发展的中国是世界的机遇，与世界深度交融的中国，也必将为全球贡献更多正能量。