我国人口较少少数民族之一珞巴族：民族乡里谈幸福( 1 / 16 )

发布时间：2018-05-11 02:58:37 | 来源：中国网 | 作者：吴佳潼 | 责任编辑：吴闻达

中国网斗玉5月10日讯（记者 吴佳潼）“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行5月10日来到我国人口较少少数民族之一——西藏山南隆子县斗玉珞巴民族乡，探寻珞巴族文化的传承，并观看原创原生态珞巴族歌舞《犀鸟之魂》。

珞巴族群体全世界共34万人，其中有3000余名珞巴族人生活在我国西藏自治区。斗玉珞巴民族乡位于西藏自治区隆子县东北方向，是隆子县六个边境乡之一，也是山南唯一的珞巴族群众聚集地，共有珞巴族人215人，占全村人口34%。

珞巴族是游猎民族，有语言没有文字，主要以在原始森林中打猎为生，长期以来形成了自己独特的民族文化，如珞巴语、珞巴刀舞、珞巴服饰、珞巴刀等。

据了解，斗玉珞巴民族文化乡于2010年10月开始申请，并在2011年正式挂牌成立。

珞巴族男子随身佩戴的长刀。中国网记者 吴佳潼 摄

珞巴刀和弓箭：珞巴族男子日常装备

初入珞巴民族乡，首先吸引人注意的是男子身上佩戴的长刀。“长刀和弓箭是珞巴男子随身携带的重要武器和基本工具。”全国人大代表、西藏自治区隆子县斗玉珞巴民族乡副乡长扎西央金告诉中国网记者。

“珞巴刀是纯手工打造的，它的加工方式和原材料都不同于藏刀。”山南市隆子县政协副主席、斗玉乡党委书记王平对中国网记者说：“佩戴长刀不仅为了显示男子的阳刚之气，更是因为珞巴民族游猎特点，方便狩猎或用作生活工具，例如砍树起房造屋等。”

除长刀外，珞巴男子使用弓箭的技术也极其高超和娴熟，弓箭也是珞巴男子不能离身的物品之一。

2016年，斗玉乡被评为自治区级生态乡镇。珞巴刀是地区级文物保护手工艺品，“珞巴刀舞”也被列为县级非物质文化遗产。

珞巴族服饰，左为珞巴族男子穿着服饰，右为珞巴族女子穿着服饰。中国网记者 吴佳潼 摄

珞巴族服饰：国家非物质文化遗产

2008年，珞巴族服饰经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

珞巴族服饰男女有相同也有不同，黑白相间的颜色男女通用的。据王平介绍，“男子一般用黑白相间的条纹为主要，以方便狩猎和融入大自然。而女子在黑白相间的基础上，会适当嵌入彩色。”

男子一般穿戴氆氇长袍，外套黑色羊毛坎肩长及腹部，套头式，并配以长刀和弓箭。女子一般为无袖窄领对襟上衣，原料为麻布，下身着紧身筒裙长度过膝，小腿裹上裹腿，两端用带子扎紧。

珞巴族人喜欢在脖子上穿戴相应装饰。“珞巴族人佩戴的项链装饰，可以是家庭财富的象征。如果项链圈数越多，就代表这个家庭越富有，反之则稍微逊色。”王平说。

“以前为了狩猎方便，多数珞巴族人都穿着草鞋。”王平对记者讲述起珞巴族人鞋子的变化，“现在随着生活的变化，已经完全不同了，都是纯手工制作的布鞋。”

作为非物质文化遗产，目前斗玉珞巴民族乡有4位传承人。“我们正在培养新的传承人，让珞巴族服饰传承下去。”扎西央金说。

珞巴语言：没有文字仅靠口口相传

珞巴语言只有语言没有文字。“传承方式比较独特，只能靠口口相传，以师傅带徒弟的模式展开。如果单纯用文字传承，是做不到的。”王平介绍。

在2015-2016年间，斗玉珞巴族人工搜集了近3000个珞巴语言和单词，并专门出版了相关书籍。

学校里开设了珞巴语言课程，学生们从零开始，系统接触珞巴语。“这样的教授方式以前是没有的。”王平说。

《犀鸟之魂》原创原生态歌舞，这样的动作寓意“背负很重的东西向山里走”。中国网记者 吴佳潼 摄

珞巴文化：《犀鸟之魂》原创原生态歌舞

时至5月，西藏的天气依旧很凉，表演者们赤着脚，穿着珞巴族服饰，为观众们献上原生态歌舞《犀鸟之魂》。

据了解，2014年，《犀鸟之魂》在西藏藏历新年晚会上获得成功，让更多人了解了珞巴族独特的民族文化。“用这种新颖的方式和手段来保护及推广民族文化，效果是很明显的。”扎西央金对记者表示，“这样原生态创作的舞蹈演出，可以更好地推动受众了解珞巴族文化。”

61岁的珞巴族老人猛发（左）和58岁的珞巴族老人达瓦向记者介绍《犀鸟之魂》的创作来源和故事。中国网记者 吴佳潼 摄

“《犀鸟之魂》创作来源是珞巴族始祖阿布达尼在营救了一只母犀鸟后，母犀鸟一直保护他报恩的故事。”58岁的珞巴族老人达瓦介绍到。有关犀鸟的故事只在族人世代口述的传说中，文字书籍中并无记载。

“犀鸟是珞巴民族的图腾，希望它能保护我们，我们就是用舞蹈表达这个主题。”《犀鸟之魂》表演者女领舞益西曲珍告诉中国网记者。

像《犀鸟之魂》这样反映珞巴民族文化的歌舞还有很多。“我们有十余个这样的歌舞，来让大家更好了解珞巴族文化。”王平说。

除了用歌舞的方式传扬珞巴族文化，珞巴民族乡在2015年确立“玉罗节”（相当于汉族农历新年）。“节日的目的就是进一步发展珞巴文化。”扎西央金说。

以前，珞巴民族族人游猎用的装水和装酒的器皿（左）以及装螃蟹用的手工编织的“小竹筐”（右）。中国网记者 吴佳潼 摄

四项收入让珞巴族人生活更幸福

“西藏和平解放以后，随着党和国家政策日趋完善，以及对生物多样性及原始森林等的保护，珞巴族人已不再游猎为生。”王平说。

以前，珞巴族人游猎是为了生存。而今，没有了游猎生活，珞巴族人也有自己的收入方式，包括政府补贴、虫草收入、务工收入、农牧业收入等。

农牧业收入目前依然为珞巴族人收入的来源之一。

作为政府补贴，方式多样，例如边民补贴、生物多样性保护补贴、草场保护补贴等，这些补助都直接发到老百姓手中。

虫草是生长在这个地区的珍贵药材。“每年全乡虫草收入在200万元左右。在斗玉乡，一根虫草大概30-50元钱。”王平介绍。

“我们会有一些劳务输出，乡民务工所得也是收入的关键。”扎西央金说。

收入的多样性让珞巴族人的生活渐渐丰富起来，不再是游猎为生，而是让生活更多样化，也更富裕。

斗玉第一批生态文明小康示范村新建房屋，37岁的珞巴族人格桑拉姆是女户主。中国网记者 吴佳潼 摄

2014年，斗玉第一批生态文明小康示范村新建房屋开始建设，37岁的珞巴族人格桑拉姆是23户新建房中的一户。“以前我们住的是老房子，土木结构，一共190平方米左右。现在房子有255.32平方米，比以前大多了，特别舒适。”格桑拉姆边说边露出幸福的神色。

2018年，斗玉第二批生态文明小康示范村新房屋建设展开，图为即将重新建设的房屋，将旧房屋拆除。中国网记者 吴佳潼 摄

“第二批生态文明小康示范村新房屋建设已于2018年开展，将有33户人家住进新房。”扎西央金说。

“党和政府对边境小康村的关怀让我住上了自己想住的房子，孩子们也在外面上学了，未来生活一定更好，我特别感谢特别满足。”格桑拉姆说。