【新时代 幸福美丽新边疆】厅局干部谈西藏（下）

中国西藏网讯 “新时代•幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行媒体采访见面会5月7日上午在拉萨举行。西藏自治区政法委、区脱贫攻坚指挥部、区发改委、区旅发委、区教育厅、区科技厅、区环保厅、区交通厅各1名负责人参会，中央网信办网络新闻信息传播局、西藏自治区网信办相关负责同志参会并主持。各厅局负责人围绕此次采访主题介绍了相关工作情况及取得的成效，并接受了媒体团记者的采访提问。18家中央和地方重点新闻网站记者参加。

图为“新时代•幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行媒体采访见面会现场。摄影：噶哇扎西

图为阿里普兰县科加村的幼儿园。图片来源：国际在线

西藏自治区教育工委副书记、教育厅党组成员、巡视员范春文介绍了西藏教育发展工作情况。在党中央、国务院的特殊关怀下，对口援藏省市和各对口援藏单位的无私援助，以及西藏自治区党委、政府的坚强领导下，西藏教育坚持走有“中国特色、西藏特点”的现代教育发展路子，取得了历史性成就。人民群众教育获得感显著提升，筑牢了边疆民族地区各项事业发展的基石，为西藏经济发展、社会进步、民族团结、边防稳固作出了重要贡献。各级各类教育快速发展，一是学前教育快速发展，义务教育进一步巩固，普通高中教育加快发展；二是职业教育稳步发展，各市地重点办好一所特色中职学校；三是高等教育内涵式发展，学科专业结构不断优化，高等教育办学特色进一步凸显，高原科学与技术和民族优秀传统文化两大特色学科群建设取得重要进展。目前，西藏自治区有各级各类学校2200所，教学点191个，在校学生73.35万人，在职专任教师4.4万人，2017年教育投入达到239.03亿元。学前教育、小学、初中、高中阶段、高等教育入学率分别达到72.5%、99.5%、99.3%、80.3%、34.4%。教育惠民政策有效落实，教育民生持续改善。一是学前至高中阶段15年免费教育政策在全国率先实施，“三包”年生均标准达到3480元；二是建立了从学前教育到研究生教育全覆盖的学生资助政策体系，现有学生资助政策40项，资助资金32.19亿元，年资助学生170.19万人次，实现应助尽助；三是全面落实教育扶贫政策，2017年用于深度贫困县的学校基本建设资金达到15.08亿元，对建档立卡贫困家庭大学生实行免费补助；四是实施国家贫困地区招生计划和农村专项招生计划，高考录取率达到73.5%，农牧民子女高考录取比例达76%，内地西藏班农牧民子女录取比例达到70%。

图为阿里普兰县科加村幼儿园的孩子们。图片来源：国际在线

图为阿里普兰县科加村幼儿园的孩子们。图片来源：国际在线

西藏自治区科技厅副厅长丁明勤介绍了西藏科技工作情况。党的十八大以来，西藏科技事业快速发展，实施国家和自治区各类科技计划项目近千项，落实安排国家、自治区科技计划项目资金14.49亿元，其中，农牧业财政科技投入占全部财政科技投入超过60%。“十二五”末，科技进步对经济增长的贡献率达到40%，农牧业科技进步贡献率达到45%，科普率达到90%以上。西藏自治区财政科技研发投入逐步提高，2017年达到2亿元。十八大以来，共评出西藏自治区科学技术奖78项，获得国家科学技术进步奖二等奖1项。西藏自治区全区共申请专利1543件，尤其是近几年发明专利申请同比增长保持在35%以上。目前，西藏自治区拥有各类专业技术人员6.23万人，年均增长保持在10%左右。西藏自治区有11个对象入选国家“创新人才推进计划”，7人入选国家“万人计划”，2人获“何梁何利基金奖”；建成了国家科技领军人才创新驱动中心（西藏）和4个院士工作站。西藏自治区发展科技特派员10926名，覆盖全部行政村。今年来，通过科技特派员实施科技开发项目数122项，创办企业37家，组建专业技术协会或经济合作组织219家，创建创业基地175个，培训农牧民群众及广大县、乡、村农技人员65万人次，有效带动11410户建档立卡脱贫户脱贫致富。全区累计选派2650名“三区”人才深入到基层一线，开展技术指导、技术培训等科技服务工作，为打造特色农牧业产业化基地提供技术支撑。

图为普兰县赤德村村委会干部介绍村里的优秀代表。摄影：噶哇扎西

图为海拔3900米以上的阿里普兰县公路两边的绿化建设。摄影：噶哇扎西

西藏自治区环保厅副厅长张天华介绍了西藏生态环境保护工作。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把生态环境保护放在治国理政的突出位置，西藏自治区党委、政府始终牢记中央重托，多措并举保护生态环境。全区生态环境保护工作从认识到实践发生了前所未有的变化，国家重要生态安全屏障构筑取得显著成效，美丽西藏建设迈出重要步伐。在工作理念上，对保护与发展关系的认识更加深刻，“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”等理念正在牢固树立，环境就是民生，保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力逐步深入人心。自国家批准实施《西藏生态安全屏障保护与建设规划（2008—2030年）》以来，累计落实资金95.2亿元，对天然草地保护、森林保护，野生动植物及保护区建设等3大类10项生态环境保护与建设工程实现全领域覆盖。累计落实森林、草原、湿地、生态功能区等各类国家生态补偿280多亿元。

图为阿里普兰县科加村中的硬化路面和下水道。摄影：噶哇扎西

西藏自治区交通厅党委委员、副厅长王锦河介绍了西藏交通工作情况。西藏自治区自觉践行新发展理念，围绕“当好先行”的总体目标，全力补齐交通强国短板，抢抓机遇、乘势而上，促进西藏自治区交通运输事业跨越式发展，公路路网结构逐步完善，道路通行能力和服务水平显著提高，公路养护水平大幅提升，应急保障能力明显增强，为西藏自治区经济社会长足发展和长治久安提供了先导性、基础性、服务性保障。截至2017年底，全区等级公路里程达77911公里，占全区公路通车总里程的87%，比2012年增长了87%。铺装路面里程21450公里，比2012年增长了141%。青藏、川藏（南北）、滇藏、新藏5条主要进藏通道全部实现黑色化，基本达到三级及以上等级水平，国道109线青藏公路全线达到二级公路水平。西藏是我国面向南亚的战略枢纽和开放门户，是国家确定的沿边地区开放开发重点区域和面向南亚开放前沿阵地。为积极对接“一带一路”和孟中缅经济走廊，推动环喜马拉雅经济合作带建设，西藏自治区高度重视面向南亚开放陆路大通道规划建设。（中国西藏网 记者/噶哇扎西）

图为通向位于祖国最西南边疆科加村的柏油路面。摄影：噶哇扎西