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【新时代·幸福美丽新边疆】西藏玉麦见闻

来源： 新华网      时间： 2018-05-10

    西藏山南市隆子县玉麦乡境内的河流（5月9日摄）。新华网记者 陈琳 摄

玉麦乡位于西藏山南市隆子县境内，是目前我国人口最少的行政乡。 玉麦小康示范乡的建设工作将于今年10月份左右完工。项目新建轻钢装配式结构民居56套，配套解决排水、电力、通讯、道路，乡政府、卫生院、学校、公厕等公共服务设施，总投资约1.1亿元。

    玉麦乡风光（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

    正在建设中的玉麦乡（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

    西藏山南市隆子县玉麦乡风景（5月9日摄）。新华网记者 陈琳 摄

    2016年来到玉麦乡担任乡长的胡学民（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

    玉麦乡老乡长卓嘎在山上喂牛（5月9日摄）。在上个世纪长达五十年的时间里，卓嘎和父亲桑杰曲巴、妹妹央宗一家两代人在玉麦放牧守边，默默守护祖国边境。今年，卓嘎作为十三届全国人大代表走进了人民大会堂。新华网记者 马艺萌 摄

    玉麦乡老乡长卓嘎（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

    居住在西藏山南市隆子县玉麦乡的村民次仁措姆（5月9日摄）。次仁措姆是1996年搬进玉麦乡两户居民中的一户。从此，玉麦乡告别了“三人乡”。新华网记者 马艺萌 摄

    居住在西藏山南市隆子县玉麦乡的村民白玛江才（5月9日摄）。白玛江才也是1996年搬进玉麦乡两户居民中的一户。新华网记者 马艺萌 摄

    生活在玉麦乡的村民（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

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