【新时代·幸福美丽新边疆】脱贫小抓手 女性大舞台——记西藏阿里科迦村妇女合作社

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新华网阿里5月10日电（张宸、雪珍）31岁的米玛桑姆在阳光暖棚里，熟练地给油桶贴上标签。双手灵巧地翻滚跳跃，恰如她此刻喜悦的心情。

图为科迦村妇女主任多吉桑姆（左）和合作社法人多吉玛（右）在展示自己的成果。新华网记者 张宸 摄

这是在西藏阿里地区普兰县科迦村妇女合作社的一个场景。

科迦村妇女合作社成立于2014年。当时，政府投资整平了40亩荒地，鼓励村里需要顾家而不能出去打工的60名妇女，集中起来成立合作社，在平整的土地上，种植农作物出售，现在已经发展成了集清油加工、糌粑加工等为一体的经济组织。合作社成立当年，米玛桑姆就成为了其中一员。“来合作社打工，每天都有80元收入，去年赚了2000多元。”米玛桑姆说，“不像以前，只能撞运气到施工队里干些粗活，累死累活不说，收入还不稳定。”

合作社的妇女们正在进行产品加工。新华网记者 张宸摄

据介绍，合作社在平整的土地上，隔年种上油菜和豌豆，深加工后出售。油菜籽榨油装到贴有标签的桶里出售，豌豆通过水泡、翻炒、磨粉等工序，制作成豌豆糌粑，都很受市场欢迎。

村妇女主任多吉桑姆细细地算了一笔账，如果种油菜，40亩地一年能收8000多斤油菜籽，能榨油4000斤左右，平时一斤油15元，物交会上还能卖得更高些。如果种豌豆，一亩地产的豌豆可以磨300多斤糌粑，10元一斤，供不应求。

“去年，我们种的是豌豆，除去种子、人工等各项开支，一亩地净收入有1300多元。”多吉桑姆说，“更重要的是，合作社里60名成员全都是需要照顾家的女性，这种在家门口挣钱的方式，颇受欢迎。” “我们家去年收入2万多元，虽然大头还是男人挣的，但我利用闲暇时间为家里挣了钱，很有成就感。”米玛桑姆不无得意地说，“去年合作社又盖了澡堂，我现在当上了澡堂管理员，收入还会更多。”

已经加工好的科迦菜籽油。新华网记者 张宸 摄

科迦村第一书记白玛拉姆说，“合作社充分利用了村里无法外出务工女性的零碎时间，虽然挣的钱还不能跟砂石料厂那样的大项目比，但也是因地制宜进行产业脱贫的有力探索。”

2018年，科迦村妇女合作社被普兰县妇联评为“巾帼创业基地”，得到了10万元奖金，这让法人多吉玛很高兴，更对未来的发展充满希望。

多吉玛说，“合作社很受村里妇女欢迎，但是我们的土地规模不够，有机会还要筹集资金，平整更多土地，让更多女性参与进来，真正成为家里增收的半边天。”（完）