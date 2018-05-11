博爱申城，救援直升机亮相黄浦江畔

记者 胡 迎

直升机医疗救援起源于战争，起初主要用来转运战场上的伤员，在和平年代逐步发展为民用，成为应急救援的重要组成部分；而红十字运动也起源于战争，初衷同样也是为了救治在战争中受伤的士兵，在和平年代积极开展各类救灾、救护工作。因此可以说直升机医疗救援和红十字运动是同宗同源，具有共同的目标。

2018年5月8日，是第71个世界红十字日，由中国红十字会总会和上海市人民政府共同主办的“博爱申城——5·8世界红十字日滨江行”活动在上海启动。

上海金汇通用航空股份有限公司（以下简称“金汇通航”）作为上海市浦东新区红十字会的团体会员单位，在党总支部书记、红十字会理事会会长安君的带领下，由金汇通航上海分公司总经理曹晶津负责组建空中救援队方阵，并携一架专业医疗构型直升机展示。

金汇通航空中救援直升机靓丽的身影现身陆家嘴黄浦江畔，吸引了全市2200余名红十字工作者、会员、志愿者和青少年的瞩目，纷纷与“小橘侠”合影留念。金汇通航空中救援队作为浦东新区红十字会应急救援队伍的重要组成力量，接受中国红十字总会，上海市红十字会领导的检阅，浦东新区红十字会对于金汇通航空中救援队参与本次活动给予了高度评价。

金汇通航表示，作为一家有着高度社会责任的企业，必定继续支持人道主义救援事业，努力将直升机救援事业做实做强，以精湛的救援技术，让更多需要帮助的人民群众得到救助。