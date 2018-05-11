中国移动精彩亮相首届中国自主品牌博览会

5月10日-12日，首届中国自主品牌博览会在上海举办，主题为“中国品牌，世界共享”。作为通信行业唯一入选的央企，中国移动坚持创新发展，助力网络强国，打造美好的智慧互联新生活，向世界彰显中国移动企业品牌的整体实力和形象。

在连接5G和未来展区，观众可以了解到中国移动在引领5G技术创新、物联网技术研发和应用方面所开展的工作以及取得的成效。一秒钟下载高清电影、足不出户观看演唱会、坐上无人驾驶汽车去上班……5G时代的到来将把这些变为现实。为了让5G尽快走进人们生活，中国移动与合作伙伴一起，在交通、视频及VR/AR、娱乐、工业制造、能源、市政、教育、人工智能、医疗等领域加速创新。目前中国移动5G联合创新中心已吸引119家合作伙伴加入，各项试验与应用演示都在有序推进中，万物互联的新时代将越来越近。

该展区内，观众还能看到OneNET平台，它是中国移动面向公共服务自主研发的开发云平台，为跨平台物联网应用提供云端接入、海量存储、计算和大数据可视化服务，大大降低物联网企业和个人（创客）的研发、运营和运维成本。现场，中国移动还集中展示了和视M1人脸识别机、和易充、智慧照明、4G T-Box、NB-Iot网络等物联网最新成果，观众可以感受到物联网的神奇魅力。

在“和家庭”数字生活展区，观众可以看到中国移动在数字家庭领域的主打产品“和家亲”，中国移动致力于打造智能数字家庭统一入口，从此智慧生活，一键掌握。中国移动数字家庭产品核心产品体系为一个平台（家庭开放平台）、一个终端（智能家庭网关）和一个统一入口（和家亲APP），用户使用和家亲APP连接智能家庭网关就可以连接家中全部的智能设备，从而使用中国移动各种业务和服务，包括智能家居，智能组网，高清视频通话，魔百和等。

在自主品牌终端展区，中国移动此次带来了2款智能手表、多款终端产品、智能电视及自主品牌手机。

在展会现场，中国移动还展示了包括ai-link、和安全卫士、智慧室分、和电宝、小备等“双创”成果，这些创新应用都是中国移动内部孵化的成果。