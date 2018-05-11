【新时代·幸福美丽新边疆】“边境”基层干部讲述民族乡里的小康生活丨短视频

来源：光明网



斗玉村内一条笔直的公路通入村内（李政葳/摄）

光明网记者 李政葳

绿油油的青稞和麦子随风泛起绿波，几株上千年的野桃树已经零星挂果，走进山南市隆子县斗玉珞巴民族乡斗玉村，掩映在青山绿水间的是一幢幢色彩靓丽的珞巴民居，沿溪而建的观景步道让人宛若行走在城市园林。

斗玉珞巴民族乡位于隆子县的东北方向，距离县城129公里，是隆子县六个边境乡之一，也是山南市唯一的珞巴族群众聚集地，全乡下辖3个行政村，10个自然村，共有197户、644人，珞巴族占33%。

在当地陪通走访的人群中，斗玉珞巴民族乡党委书记王平个子不高，穿着一身深色西装，一眼就能看出他是一位汉族基层干部。作为“藏二代”，王平1995年来到隆子县，2012年到斗玉乡任职。

在王平的指引下，记者一行来到村民格桑拉姆家。她家是一座二层的现代小楼，墙脚装饰着仿制树皮、墙面装饰着篱笆图案、屋顶铺满铝制稻草，展示着独具特色的珞巴民族文化。

“珞巴族以前在深山密林居住，原来建房时多使用稻草、竹子等简易材料，现在生活改善了，如果还用传统材料建房不耐用、不安全。新改造后的房屋使用铝制材料，仿制了传统建筑的装饰风格，防火、防水，住起来更舒适了。”王平说。

格桑拉姆家里有4口人，楼上楼下共有14间房，她的女儿在安徽读中学，儿子大学毕业后准备考公务员。在二楼主屋墙面上贴满了女儿的奖状，奖状旁边还放置了无线路由器，村里已经实现了无线网络全覆盖。“很感谢对我们的关注，吃的、住的都很满足。”格桑拉姆用藏语反复重复这几句话。

走出格桑拉姆家，路过一大片青稞地。王平说，去年全乡的农作物播种总面积484亩，其中青稞播种面积204.2亩、小麦180.4亩；全乡村民还有挖虫草收入，去年共发放采集证313个，采集虫草26.34斤，产值128万余元。另外，斗玉乡特色产业方面还有粮食深加工（天麻黑青稞加工）、民族手工业（藏式卡垫编织、木材竹器加工等）。

穿过一条笔直、平坦的柏油路，来到村口的珞巴原乡广场。此时，蔚蓝的天空下，一群能歌善舞的珞巴族年轻男女正在排练着舞蹈。“他们排练的是一段经典的原生态舞蹈《犀鸟之魂》。”王平的“搭档”、斗玉珞巴民族乡乡长扎西央金说，犀鸟是珞巴族民间传说中的神鸟，它的故事只在族人世代口述的传说中，文字书籍中并无记载。

记者看到，在铿锵有力的歌声里，男舞者手握大刀、女舞者背着竹篓，时而躬身祈福、举刀长喝，时而围成一团、展现丰收的喜悦。“珞巴舞蹈植根于生活实践，动作多模拟动物鸟兽的形态和动作，还有人们捕捉、驯养动物的欢快场面。”扎西央金说。

斗玉乡是珞巴民族乡，对于民族文化采取抢救、保护、传承的方式，在2017年7月25日，斗玉乡组织开展“玉珞节”活动，初步形成了珞巴服饰、珞巴刀舞等为主体形式的节目框架和由9个完整的珞巴原生态节目组成的文艺演出体系，收集了2000余条珞巴语词汇。另外，该乡还加强对珞巴文化陈列馆的建设力度，增添了珞巴族的器物展示。“通过这些方式将非物质文化遗产传承下去。”王平说。

可喜的是，作为边境一线乡，斗玉珞巴民族乡的边民补助从2700元涨到了3900元，减轻了斗玉乡贫困户脱贫的压力。截止去年底，该乡已经全面实现脱贫。“为防返贫现象发生，斗玉乡扶贫工作重点转向老百姓增收、推进产业发展促增收、推进边境小康示范村建设促增收、推进技能培训促增收……”王平说。

从2014年开始，全乡投入大量资金改善交通、水利、通信等基础设施，建设斗玉珞巴民族乡生态文明小康示范村。现在，乡里的水源、草地得到有效保护，保持了原生态，环境美了，建筑更有特色，游客也多了起来。“村民们发展民族手工业和旅游业，开家庭旅馆、开餐馆，靠自己的双手致富。这两年外出学驾驶证的村民也越来越多，从这个侧面能看出老百姓不断追求幸福美好的生活。”王平说。

站在村口指着脚下通向远方的公路，王平满怀期待：“这条路预计2019年可以修好，‘要致富先修路’对于边境乡镇来说更为重要，未来与隆子县和林芝市的联系会更加紧密，对乡里辐射作用会越来越强，群众生活水平一定能再上新台阶。”

珞巴文化陈列馆增添了珞巴族器物展示（李政葳/摄）

珞巴原乡广场年轻男女表演原生态舞蹈《犀鸟之魂》（李政葳/摄）

格桑拉姆家住房的墙脚、墙面装饰展示着独具特色的珞巴民族文化（李政葳/摄）

斗玉乡生活设施完善（李政葳/摄）

斗玉乡生活设施完善（李政葳/摄）

村外是一片绿油油的麦田，高山蓝天映衬下景色格外美丽（李政葳/摄）