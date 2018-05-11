汶川十年：经历过那场灾难的人最懂“鱼水情”！

“5·12”汶川特大地震已经过去十年了，十载春秋，3600多个日升月落。当年的残垣断壁上一座座美丽的新城已经巍然耸立，经历了苦难洗礼的灾区人民，迎着朝阳，挺着脊梁，迈着坚毅步伐，拥抱新的生活。

这十年，时间抹掉悲痛化作新生的力量，这十年，时间抚平累累伤痕成为前进的碑铭，这十年，时间改变了许多，时间消磨了许多，但有一样却从未被消磨，反而历久弥新，永远铭刻在人们心中，那就是在那场百年不遇的灾难中，人民军队与人民群众铁血铸炼的鱼水真情。

十年前，原驻滇某部战士曾参加汶川地震救援，在灾区度过了103个难忘的日夜。十周年之际，他重新提笔写下这篇文章，回忆当年的场景，讲述救灾时那些有关“鱼水情深”的故事。