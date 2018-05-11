汶川十年：经历过那场灾难的人最懂“鱼水情”！

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作者 甄过
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北川老县城地震遗址，这是遗址一角。
“5·12”汶川特大地震已经过去十年了，十载春秋，3600多个日升月落。当年的残垣断壁上一座座美丽的新城已经巍然耸立，经历了苦难洗礼的灾区人民，迎着朝阳，挺着脊梁，迈着坚毅步伐，拥抱新的生活。
这十年，时间抹掉悲痛化作新生的力量，这十年，时间抚平累累伤痕成为前进的碑铭，这十年，时间改变了许多，时间消磨了许多，但有一样却从未被消磨，反而历久弥新，永远铭刻在人们心中，那就是在那场百年不遇的灾难中，人民军队与人民群众铁血铸炼的鱼水真情。
十年前，原驻滇某部战士曾参加汶川地震救援，在灾区度过了103个难忘的日夜。十周年之际，他重新提笔写下这篇文章，回忆当年的场景，讲述救灾时那些有关“鱼水情深”的故事。
（一）
“
在那场灾难中成长起来的人，赓续着在那场灾难中激荡的血性，是为脊梁不屈，是为鱼水情深。
”
资料图
回望那场灾难，山崩地陷之后无数人瞬间陷入无限的哀恐之中，在灾区人民最绝望、最需要的时候，十几万大军闻令而动，冒着高山飞石，踏着巨裂大地，挺进灾区。
当时，我所在的部队驻扎在云岭腹地，距离灾区千里之遥，赶赴灾区抗震救灾的命令下达后，大家请战！请战！！再请战！！！
没有丝毫犹豫，身边的每一名战友都强烈要求参加救援，有些官兵甚至拿着遗书表达要求参加救援的决心，大有古人“不破楼兰终不还”的气魄。
中国军人奋战在汶川。谭超摄影
去灾区的路上，有一些连队干部特意把手机借给战士们，让他们跟家里人说一声。
与我同车的一名战士只给父亲发了一条短信：爸爸，我去灾区抗震救灾了，你照顾好妈妈，勿念。没过多久他父亲回了短信，只有四个字：好的，儿子。
后来，我听他们连队指导员说，他是独子，三代单传的独子。后来，部队归建的时候，我见过他的父母，40多岁的人头发全白了，有人说，他们满头白发都是因为担心儿子才生出来的。
救援官兵身背行囊向震区一线挺进。
十年来，这一平凡的场景无数次在我的脑海里翻腾，我一直在想什么是军人的血性和担当。十年后的今天，我心中有了确切的答案：在危难之时，能够为了人民群众挺身而出就是军人的血性和担当。
正是在这种血性担当的感染下，经历了汶川特大地震的孩子们，许多人义无反顾地选择了参军入伍。
资料图：10年光阴，程强梦想成真。他不仅当上了空降兵，还担任了“黄继光班”班长。
当年的“举牌少年”程强，看着空降部队救灾官兵为了抢救村里被困群众，为了帮助灾区人民重建家园的舍生忘死情景，立志长大后要当空降兵。
5年后，他圆梦军营，携笔从戎来到空降兵某部，经过摔打和磨练，成为“黄继光班”班长。
这是一次接力和传承，人民军队不正是在无数次如此这般传承之中，不断发展壮大，战胜一切来犯之敌，成为胜利之师、威武之师的吗？！这是鱼水情深的更好诠释吧！
（二）
“
战胜那场百年不遇的灾难，再一次启示我们“军队打胜仗，人民是靠山”，军民鱼水情深是军队克敌制胜的法宝。
”
资料图
回想起十年前在汶川特大地震救灾现场，有些人有些事儿至今难忘。
在全体救灾官兵用实际行动践行全心全意为人民服务的誓言的时候，广大灾区群众也在默默地践行着“人民军队人民爱”的诺言。
资料图
重灾区平武县南坝镇，有一位老大爷地震之后，从自家倒塌的房屋废墟中翻出水瓶茶壶等用具，为过往救灾官兵无偿提供热水，直至救灾官兵撤离，100多天风雨无阻。
中国军人奋战在汶川。李明供图
某部三连官兵进村搜救，突遇强余震，出山的道路被毁，加上当时通信联络不畅，三连官兵与转移的2000多名群众陷入孤岛绝境，在供给断绝的情况下，三连官兵与2000多名转移群众生死与共。
群众把从废墟中抢救出来的一点点口粮拿出来，三连官兵把随身携带的干粮拿出来，统统让给老人妇女和孩子们，最终经过三天的艰难跋涉三连官兵与2000多名转移群众闯出孤岛。
中国军人奋战在汶川。谭超摄影
当年，像这样的故事还有很多很多，不胜枚举。
抗震救灾行动结束后，很多部队总结经验时，都认为汶川特大地震抗震救灾伟大胜利很好的检验了“军队打胜仗，人民是靠山”这个真理，同时也使军民鱼水情深升华到了一个更高的高度。
1943年，日本鬼子逼迫山东何坊公社群众交出八路军的孩子，刘大娘为了保护八路军的孩子，忍痛把仅出生三天的“独苗”孙子交了出去，最终孩子被日本鬼子残忍地杀害。
注重深化军民关系是我军的优良传统，也是我军长期以来克敌制胜的法宝。
（三）
“
灾难远去，在拥抱新生的3600多个日日夜夜里，曾经用铁血铸炼的鱼水真情，我们从未忘却，从不敢忘。
”
先让我们来看三个故事。
资料图：郎铮
几天前《人民日报海外版》刊发了“敬礼娃娃”郎铮的一篇文章，郎铮说：读幼儿园的时候，他喜欢画童话中的人物、房子、奥特曼和小汽车，懂事后他明白了，解放军叔叔是救人的，长大后他也要救人。
资料图
“以后可不能欺负蒋波，我们连一百多人都是她的娘家哥啊！”
2008年6月，第54集团军某旅榴炮二连抗震救灾官兵来到福寿村，帮群众整修房屋、清理废墟。
一座危房里的情景让大家感到震撼：3个大人两个卧病在床，一个小女孩坐在砖头垒成的“凳子”上读书学习。
小女孩就是蒋波，当时才十几岁，因家中情况困窘已辍学两年。连队官兵自愿为她捐款，资助蒋波读书多年。
2015年，当蒋波就要成为新娘的时候，又给连队打来报喜电话。参加过抗震救灾的上士刘涛，被连队推举为代表参加婚礼。
新娘蒋波告诉所有参加婚礼的嘉宾，兵哥哥就是她的娘家人。
朱大飞（左二）、王磊（左三）和双胞胎及其父母一起合影。
今年4月11日，驻滇某部的两位退役战士王磊和朱大飞来到绵竹城区共赴十年之约。
2008年5月，王磊和朱大飞随部队进村入户搜救时，遇到绝望中煎熬了4天4夜的李承凤及其双胞胎儿女，为了将他们转移到安全地带，王磊和朱大飞把自己携带的军用床单撕成布条，把孩子包裹好兜在胸前，开始了艰难跋涉，当他们走到一个堰塞湖的时候，水已经有齐脖那么深了，他们将孩子高高举过头顶，一步一步挪过堰塞湖。
为了表达感恩之情，李承凤为两个孩子取名“乌蒙”和“铁军”，并认王磊和朱大飞为干爹。
已经上小学的“乌蒙”和“铁军”姐弟俩听说干爹要来看望他们，特意为两位干爹画了一幅画，画中有两位解放军怀中抱着两个婴儿，还有在迎风招展的五星红旗下，两名少年正向两名男子敬礼，其中蕴意不言而喻。
之所以罗列这三个故事，不为别的，只为告诉稍纵即逝的时间和读者朋友，灾难远去，在拥抱新生的3600多个日日夜夜里，有些情谊我们从未忘却，也从不敢忘却。
这是我们永久铭记的记忆，也是最幸福的回忆。
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作者：甄过
编辑：李响
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